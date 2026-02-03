Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung dâng hương tưởng niệm các đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng Trường Collège de Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Chi bộ Đảng Trường Collège de Quy Nhơn (nay là Trường THPT Quốc học Quy Nhơn) được thành lập vào tháng 10-1930, là một trong ba chi bộ được thành lập sớm nhất ở Bình Định, với những đảng viên đầu tiên là học sinh tuổi đời chỉ mới 16-17, nhưng giàu lòng yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng.

Liệt sĩ Lê Văn Bảo - bí thư đầu tiên của Chi bộ Đảng Trường Collège de Quy Nhơn đã anh dũng hy sinh trong nhà tù thực dân Pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung trò chuyện, chúc Tết Ban Giám hiệu, giáo viên Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Trong khi đó, Chi bộ Vạn Đức - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Ân được thành lập đầu tháng 7-1931, do đồng chí Nguyễn Châu làm Bí thư. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, mở đầu cho phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hoài Ân.

Đồng chí Rah Lan Chung dâng hương tưởng niệm các đảng viên đầu tiên của Chi bộ Vạn Đức. Ảnh: H.P

Lãnh đạo các địa phương dâng hương tưởng niệm các đảng viên đầu tiên của Chi bộ Vạn Đức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: H.P

Tại hai nhà lưu niệm, đồng chí Rah Lan Chung cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo nhà trường, các địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các đảng viên đầu tiên của 2 chi bộ; tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đảng viên đi trước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử tại Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức. Ảnh: H.P

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích của Đảng bộ Trường THPT Quốc học Quy Nhơn và đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hoài Ân (cũ) đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng cán bộ, đảng viên của các đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh đi trước, không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, đạt được những thành công mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.