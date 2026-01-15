Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung:

Canh Liên cần quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 cũng như công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Canh Liên.

Báo cáo của Đảng ủy xã Canh Liên cho biết, năm 2025, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Qua hơn 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy, đảm bảo vận hành thông suốt.

a1-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-rah-lan-chung-ket-luan-buoi-lam-viec.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Năm 2025, nông dân địa phương đã gieo sạ hơn 212 ha lúa, năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng 1.166 tấn; 14 ha mì, năng suất hơn 211 tạ/ha, sản lượng 295 tấn; 11,3 ha rau, đậu các loại, năng suất 98,2 tạ/ha, sản lượng 110 tấn; phát triển chăn nuôi hơn 3.400 con gia súc, 2.000 con gia cầm.

Công tác kiểm tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm; kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ trái phép. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo yêu cầu.

Thực hiện kế hoạch “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các hộ có nhà bị sập, hư hỏng do ảnh hưởng của bão lũ cuối năm 2025, đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng 2 nhà, sửa chữa 19 nhà bị tốc mái, bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân…

a2-bi-thu-dang-uy-xa-canh-lien-doan-vu-cuong-phat-bieu.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026 của địa phương. Ảnh: N.H

Về công tác chuẩn bị bầu cử, xã đã thành lập Ủy ban bầu cử với 17 thành viên; 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và tổ giúp việc. Xã cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 23 người để bầu 15 đại biểu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của xã Canh Liên trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2025 và chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

a3-pho-giam-doc-so-noi-vu-nguyen-thanh-vu-phat-bieu.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ giải đáp các ý kiến, kiến nghị của địa phương về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao.

Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung các cấp độ quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát huy tiềm năng đất rừng để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và thu hút các dự án năng lượng tái tạo…

a6-trao-kinh-phi-ho-tro-bo-giong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ 10 con bò giống cho các hộ nghèo ở xã Canh Liên. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững; đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất; đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng.

a4-quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Về công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong nhân dân, cử tri.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 10 con bò giống cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, giúp các hộ phát triển sinh kế bền vững.

null