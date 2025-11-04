Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảng ủy xã Canh Liên trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

TRIỀU CHÂU
(GLO) - Chiều 4-11, Đảng ủy xã Canh Liên (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi lễ, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng gồm: ông Đinh Văn Hùng (SN 1955), Đinh Văn Ku (SN 1951, cùng ở Chi bộ làng Cát) nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; ông Đinh Văn Quai (SN 1955, Chi bộ làng Kà Nâu) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Cả 3 đảng viên đều là người Bahnar.

img-6250.jpg
Lãnh đạo xã Canh Liên chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Đinh Văn Hùng (ngồi bên trái) và đảng viên Đinh Văn Ku. Ảnh: Triều Châu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường bày tỏ niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc tới các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng-phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên.

"Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân, gia đình mỗi đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ xã Canh Liên, tạo động lực tiếp tục phấn đấu, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh"-đồng chí Đoàn Vũ Cường nhấn mạnh.

