Trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện

(GLO)- Chiều 27-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng có đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam.

dong-chi-ho-quoc-dung-tang-huy-hieu-50-nam-tuoi-dang-cho-dong-chi-nguyen-van-thien-anh-hong-thuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (trái) tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện sinh ngày 4-2-1954, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27-8-1975 (chính thức ngày 27-8-1976), đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 10 thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự phát triển của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Thiện tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu; quan tâm, đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

dong-chi-thien-chup-anh-cung-bi-thu-tinh-uy-ho-quoc-dung-va-cac-dong-chi-pho-bi-thu-tinh-uy-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-nhan-dip-duoc-trao-tang-huy-hieu-50-nam-tuoi-dang-anh-hong-thuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thiện bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong tham gia vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

