Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai kết nghĩa với thôn Biă Tĩh và làng Broch (xã Ia Băng)

(GLO)- Sáng 3-1, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Broch (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai), Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng (phường Quy Nhơn) tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Biă Tĩh và làng Broch.

Thôn Biă Tĩh và làng Broch là 2 địa phương đặc biệt khó khăn của xã Ia Băng, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, thôn Biă Tĩh hiện có 302 hộ với 100% là người DTTS; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,62%, hộ cận nghèo chiếm 21,85%. Làng Broch có 372 hộ, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 99%, hộ nghèo chiếm 16,94% và hộ cận nghèo chiếm 31,45%.

Các bên ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng cùng 2 thôn, làng đã ký kết giao ước kết nghĩa.

Theo nội dung giao ước, Sở Xây dựng và doanh nghiệp sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, các bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống cho người dân như: hỗ trợ phát triển kinh tế; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; tổ chức cứu trợ khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn; hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng.

2 thôn, làng cam kết tích cực vận động nhân dân chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ an ninh nông thôn, xây dựng nông thôn mới; kiên quyết đấu tranh phòng - chống tội phạm, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, từng bước xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sở Xây dựng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 chiếc ghế cho thôn, làng kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) và 120 kg đường cho các hộ nghèo tại 2 địa phương.

Đồng thời, trao tặng 200 chiếc ghế phục vụ công tác hội họp tại 2 thôn, làng; hỗ trợ 35 triệu đồng cho làng Broch để xây dựng nhà vệ sinh tại Nhà sinh hoạt cộng đồng.