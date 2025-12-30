Công an phường Thống Nhất kết nghĩa với làng Bruk Ngol

(GLO)- Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với làng Bruk Ngol.

Làng Bruk Ngol nằm trên địa bàn phường Thống Nhất, cách trung tâm phường khoảng 2,5 km về phía Bắc.

Làng có diện tích tự nhiên hơn 90 ha, gồm 116 hộ với 527 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Jrai.

Đại diện Công an phường Thống Nhất và làng Bruk Ngol ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Bá Bính

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong làng cơ bản được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả; vai trò của già làng, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở ngày càng được khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện Công an phường Thống Nhất và làng Bruk Ngol đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc - tôn giáo; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, 2 bên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ, Tết; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công an phường Thống Nhất trao tặng 5 camera an ninh, Đoàn Thanh niên Công an phường tặng công trình thanh niên cho làng Bruk Ngol. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công an phường Thống Nhất đã trao tặng làng Bruk Ngol 5 camera an ninh trị giá 7,5 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an phường tặng công trình thanh niên trị giá 3 triệu đồng, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.