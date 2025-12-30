Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Công an phường Thống Nhất kết nghĩa với làng Bruk Ngol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai)  vừa tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với làng Bruk Ngol.

Làng Bruk Ngol nằm trên địa bàn phường Thống Nhất, cách trung tâm phường khoảng 2,5 km về phía Bắc.

Làng có diện tích tự nhiên hơn 90 ha, gồm 116 hộ với 527 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Jrai.

dai-dien-lanh-dao-cong-an-phuong-thong-nhat-va-he-thong-chinh-tri-lang-bruk-ngol-ky-ket-giao-uoc-ket-nghia.jpg
Đại diện Công an phường Thống Nhất và làng Bruk Ngol ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Bá Bính

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong làng cơ bản được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả; vai trò của già làng, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở ngày càng được khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện Công an phường Thống Nhất và làng Bruk Ngol đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc - tôn giáo; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, 2 bên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ, Tết; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

cong-an-phuong-thong-nhat-trao-tang-5-camera-an-ninh-va-doan-thanh-nien-cong-an-phuong-tang-cong-trinh-thanh-nien-cho-lang-bruk-ngol.jpg
Công an phường Thống Nhất trao tặng 5 camera an ninh, Đoàn Thanh niên Công an phường tặng công trình thanh niên cho làng Bruk Ngol. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công an phường Thống Nhất đã trao tặng làng Bruk Ngol 5 camera an ninh trị giá 7,5 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an phường tặng công trình thanh niên trị giá 3 triệu đồng, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

null