Phường Bồng Sơn tặng tuyến đường điện năng lượng mặt trời cho xã Chư Prông

Lãnh đạo phường Bồng Sơn trao bảng tượng trưng công trình cho lãnh đạo xã Chư Prông. Ảnh: Đảng ủy phường Bồng Sơn

Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Bồng Sơn và xã Chư Prông vừa phối hợp tổ chức Lễ bàn giao công trình kết nghĩa gồm “Tuyến đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời” và “Tuyến đường cờ Tổ quốc”.

Công trình khởi công từ ngày 24-1-2026, có tổng chiều dài 3,3 km, kéo dài từ làng Klă đến làng Nú (xã Chư Prông), gồm 64 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và 100 lá cờ Tổ quốc được gắn trên các trụ điện, treo ở cổng nhà các hộ dân dọc tuyến đường.

Công trình có tổng chiều dài 3,3 km, kéo dài từ làng Klă đến làng Nú. Ảnh: Đảng ủy phường Bồng Sơn

Tổng kinh phí thực hiện công trình này là 300 triệu đồng, từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn. Công trình có sự đóng góp ngày công của người dân xã Chư Prông, sự đồng hành của Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi (tỉnh Gia Lai).

Dịp này, phường Bồng Sơn tặng quà cho làng Klă và làng Nú, Đoàn phường Bồng Sơn tặng 1.000 cuốn vở trị giá 10 triệu đồng cho học sinh khó khăn của xã Chư Prông.