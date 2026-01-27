23 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Bồng Sơn nhận huy hiệu Đảng

Thực hiện Quyết định số 179-QĐ/TU ngày 12/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026).

Sáng 27-1, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 cho 23 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Bồng Sơn, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 55 tuổi đảng cho 1 đảng viên vừa mới qua đời.

Tại buổi lễ, các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nguyện sẽ là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chung tay xây dựng Bồng Sơn ngày càng văn minh giàu đẹp.