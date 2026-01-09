Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

ĐỖ HẰNG ĐỖ HẰNG
(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

1108943460930024685.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự kiến cơ cấu, thành phần, danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường.

Theo đó, giới thiệu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031; 25 người đang công tác tại Đảng ủy, Thường trực HĐND, các cơ quan của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, 100% cử tri tham gia hội nghị đã biểu quyết nhất trí với danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031.

quang-canh-hoi-nghi-9045.jpg
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao tinh thần dân chủ, đồng thuận của cử tri trong việc giới thiệu người ứng cử. Đồng thời, mong muốn các đồng chí được giới thiệu ứng cử sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến để xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của cử tri.

Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác sẽ được tổng hợp, báo cáo theo quy định, làm căn cứ để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

