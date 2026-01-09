Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ CHQS tỉnh giới thiệu Đại tá Đoàn Ngọc Báu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

THÀNH PHÚC
(GLO)- Ngày 9-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

dai-ta-doan-ngoc-bau-tham-gia-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.P

Theo đó, hội nghị này được tổ chức đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và quá trình cống hiến của Đại tá Đoàn Ngọc Báu.

Các ý kiến phát biểu đều thống nhất đánh giá Đại tá Đoàn Ngọc Báu là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, gắn bó mật thiết với cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

hinh-3.jpg
Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua việc Đại tá Đoàn Ngọc Báu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.P

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay giới thiệu Đại tá Đoàn Ngọc Báu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua.

hinh-2-1.jpg
Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.P

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Đồng chí đề nghị Đại tá Đoàn Ngọc Báu tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

