Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Thị Phương Thủy-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ông Đỗ Ngọc Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội nông dân phường đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND phường đã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 29 đại biểu từ 47 ứng cử viên.

Về cơ cấu, thành phần, ở khối Đảng có 4 ứng cử viên (chiếm 8,5%); khối HĐND phường 3 ứng cử viên (6,4%); khối UBND phường 3 ứng cử viên (6,4%); MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 7 ứng cử viên (14,9%); khối lực lượng vũ trang 4 ứng cử viên (8,5%); khối đơn vị sự nghiệp 2 ứng cử viên (4,3%); tôn giáo 1 ứng cử viên (2,1%); khối doanh nghiệp 1 ứng cử viên (2,1%); tổ dân phố, làng 22 ứng cử viên (46,8%).

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết, thống nhất 100% đối với cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định, là bước khởi đầu quan trọng cho các vòng hiệp thương tiếp theo, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.