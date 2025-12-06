Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Thị Phương Thủy-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ông Đỗ Ngọc Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội nông dân phường đồng chủ trì hội nghị.

gen-h-toan-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND phường đã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 29 đại biểu từ 47 ứng cử viên.

Về cơ cấu, thành phần, ở khối Đảng có 4 ứng cử viên (chiếm 8,5%); khối HĐND phường 3 ứng cử viên (6,4%); khối UBND phường 3 ứng cử viên (6,4%); MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 7 ứng cử viên (14,9%); khối lực lượng vũ trang 4 ứng cử viên (8,5%); khối đơn vị sự nghiệp 2 ứng cử viên (4,3%); tôn giáo 1 ứng cử viên (2,1%); khối doanh nghiệp 1 ứng cử viên (2,1%); tổ dân phố, làng 22 ứng cử viên (46,8%).

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết, thống nhất 100% đối với cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định, là bước khởi đầu quan trọng cho các vòng hiệp thương tiếp theo, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

Chính trị

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kinh tế

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Từ thiện

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Tin tức

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null