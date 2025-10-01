Bà Phạm Thị Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ân Tường và 97 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, ngành, trí thức, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân và đại biểu đại diện Ban công tác Mặt trận các thôn.

Bà Rơ Chăm H’Hồng (thứ 3 từ phải sang)-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: N.H

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Một số kết quả nổi bật: MTTQ xã tổ chức 48 hội nghị tuyên truyền với hơn 2.000 lượt người tham dự; đăng tải trên 200 tin, bài trên các nền tảng số để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

100% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; trên 98,6% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. MTTQ xã vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai trên 300 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững.

Phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được triển khai sâu rộng; xã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ xã đã tổ chức 9 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh; phối hợp tổ chức 36 hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp trên 2.700 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng.

Ủy ban MTTQ xã Ân Tường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã Ân Tường tập trung vào các nhiệm vụ như: tăng cường ứng dụng công nghệ số, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tốt công tác tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; phấn đấu mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản; hằng năm trên 95% hộ gia đình và 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Rơ Chăm H’Hồng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ xã Ân Tường trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, biến sự đa dạng thành sức mạnh, biến sự đồng thuận thành động lực phát triển.

Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng như quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết, gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và hành động vì dân; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn chuyển đổi số cho cán bộ làm công tác Mặt trận…

Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã cử 5 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã khóa I; hiệp thương cử 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I.

Bà Phạm Thị Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.