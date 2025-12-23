Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

MINH QUÂN
(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Thông tin tại hội nghị cho hay, tỉnh Gia Lai có cơ cấu dân cư đa dạng, với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 23,2 % dân số.

Toàn tỉnh có 9 tôn giáo đã được nhà nước công nhận, 299 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 755 cơ sở tôn giáo với đông đảo tín đồ, chức sắc, chức việc tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Trong 10 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20-8-2015 và Kết luận 02/KL-ĐCT ngày 29-12-2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo vào các văn bản, kế hoạch, chương trình hoạt động hằng năm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động.

Nổi bật là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã giúp hơn 40 nghìn hộ đồng bào DTTS đổi thay cuộc sống; hàng trăm buôn làng đã khoác lên mình "chiếc áo mới" tươi đẹp, văn minh. Đồng bào các tôn giáo luôn thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, đồng bào có đạo luôn được quan tâm. Vai trò của các chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín trong đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo tiếp tục được khẳng định và phát huy; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa đồng đều; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo có lúc, có nơi còn chậm; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cơ chế phối hợp giữa Mặt trận với một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa thật chặt chẽ...

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung (thứ 4 từ phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian đến, MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cộng đồng, từng địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào DTTS, đồng bào có đạo; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn...

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 40 tập thể và 40 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2015-2025.

