Phát huy thế mạnh, xây dựng xã Ân Tường phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ân Tường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển mình để Ân Tường bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Xã Ân Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ân Tường Tây, Ân Hữu và Đak Mang; với diện tích trên 227 km2, có 16 thôn, hơn 4.500 hộ dân và gần 19.000 nhân khẩu. Trong đó, khu vực xã Đak Mang trước khi sáp nhập là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 1.200 nhân khẩu, chủ yếu người dân tộc Bana.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo đồng chí Thái Danh Hân, Bí thư Đảng ủy xã Ân Tường, qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, hầu hết các chỉ tiêu đề ra thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, Đảng bộ xã Ân Tường Tây thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, Đảng bộ xã Ân Hữu đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, Đảng bộ xã Đak Mang đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu.

Lãnh đạo xã Ân Tường khánh thành công trình “Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời kết hợp trang trí pa nô, cờ phướn, băng rôn tuyên truyền”. Ảnh: Tống Bình

Nền kinh tế của các địa phương phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển; diện mạo của địa phương có nhiều khởi sắc.

Đến nay, trên địa bàn xã Ân Tường có trên 260 ha các loại cây trồng như: Bưởi da xanh, dừa xiêm, sầu riêng. Đặc biệt, xã chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và bảo quản. Hiện, toàn xã có 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, chứng nhận hữu cơ và 3 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Văn hóa, xã hội nhiều mặt tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời; đời sống của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định và được cải thiện. Công tác giải quyết việc làm được chú trọng, nhất là xuất khẩu lao động, hiện có 185 lao động làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nhất là sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả. Khối đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước được nâng lên.

Điển hình, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ân Tường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai công trình “Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời kết hợp trang trí pa nô, cờ phướn, băng rôn tuyên truyền” với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Đây không chỉ là công trình thiết thực phục vụ đời sống dân sinh, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương mới sau sáp nhập của cán bộ và nhân dân toàn xã.

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Ân Tường xác định mục tiêu chung là: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển; cùng với đó tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Theo đồng chí Vũ Thành Minh - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Ân Tường, trên cơ sở mục tiêu chung này, Đảng ủy sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân và vai trò tuyên truyền, vận động của MTTQ và các hội, đoàn thể của xã. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và lực lượng lao động để phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển ngành nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững, hướng đến nền nông nghiệp an toàn và hữu cơ.

Vườn bưởi thâm canh hợp chuẩn VietGAP của ông Hàn Văn Thanh, ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là trung tâm xã, các khu dân cư... gắn với tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Quan tâm đầu tư phát triển các vùng chuyên canh trên lĩnh vực nông nghiệp có thế mạnh, nông nghiệp tập trung, nông nghiệp hữu cơ, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy xã xác định 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện, nhằm mang lại chuyển biến tích cực thời gian đến.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy làm nền tảng, tạo động lực để xã Ân Tường phát triển mạnh mẽ. Đổi mới từ công tác quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, DN. Tập trung xây dựng chính quyền địa phương tinh, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền số; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Thứ hai, quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin từng bước hiện đại; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Thứ ba, thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ sở hạ tầng của xã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển. Ảnh: Tống Bình

Thứ tư, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, thủy lợi, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trung tâm hành chính của xã, tạo động lực để phát triển.

Đáng chú ý, xã Ân Tường sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn thuộc xã Đak Mang trước đây. Một trong những định hướng lớn là tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các di tích lịch sử văn hóa, thế mạnh kinh tế vườn cây ăn quả, công trình Nhà máy Thủy điện Nước Lương...