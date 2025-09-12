Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Ông Trần Duy Ðức nguyên là Chánh Văn phòng Huyện ủy An Nhơn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện An Nhơn (cũ).

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác dân vận luôn giữ vai trò quan trọng trong củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân; nhiều mô hình “dân vận khéo” gắn với phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

MTTQ và các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, nhất là trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, thực tế vẫn còn hạn chế: Ở một số nơi, công tác dân vận còn hình thức, chưa thật sự sâu sát cơ sở; vai trò giám sát, phản biện xã hội chưa phát huy đầy đủ; việc tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là thanh niên, công nhân, nông dân vẫn còn khó khăn.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 cả nước, nằm ở vị trí chiến lược của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Điều này càng đặt ra yêu cầu đặc biệt quan trọng, song cũng không ít khó khăn, thách thức cho công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Do đó, đổi mới nội dung, phương thức dân vận là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đổi mới công tác dân vận, theo tôi, trước hết cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dân vận không chỉ là nhiệm vụ của Mặt trận hay đoàn thể, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác đào tạo kỹ năng dân vận, tác phong cơ sở cần được chú trọng, nhất là với cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính quyền địa phương và đoàn thể xã Ân Hảo tuyên truyền, vận động người dân thôn Tân Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Chương Hiếu

Đối với MTTQ và các đoàn thể, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, hướng mạnh về cơ sở, bám sát đời sống, nhu cầu thực tiễn của nhân dân để xây dựng các phong trào phù hợp.

Chẳng hạn, với nông dân cần đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT. Với thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội học nghề và việc làm.

Với phụ nữ, quan tâm hỗ trợ vay vốn, khởi sự kinh doanh nhỏ, đồng thời nhân rộng mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và đoàn thể. Cần cơ chế để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phản ánh chất lượng cán bộ, công chức. Duy trì thường xuyên diễn đàn “Nhân dân góp ý”, “Chính quyền đối thoại với nhân dân” nhằm tăng gắn kết, đồng thuận xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, công tác dân vận cũng cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp lan tỏa chủ trương, chính sách, đồng thời định hướng dư luận, đấu tranh với những luận điệu sai trái.

Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng. Đây là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần vận động bà con chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ ANTT.

Đặc biệt, cần tăng cường gần dân, sát cơ sở bằng cách tổ chức nhiều đợt cán bộ về thôn, làng, khu phố nắm tình hình, giải quyết kịp thời kiến nghị của dân; duy trì đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng thời, lồng ghép công tác dân vận với phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tổ chức các mô hình “dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ vững ANTT.

Đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây không chỉ là sự đổi mới về nội dung, phương thức mà còn là đổi mới tư duy, tác phong, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Khi dân tin, dân ủng hộ, mọi chủ trương, đường lối của Đảng sẽ đi vào cuộc sống. Đó chính là nền tảng vững chắc để Gia Lai phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới sau hợp nhất, vững vàng bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.