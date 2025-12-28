(GLO)- Ngày 27-12, tại thôn Biểu Chánh (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà cho gia đình ông Nguyễn Hữu Ái.

Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” do Trung đoàn Thông tin 29 đảm nhận triển khai. Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 8-12-2025, có diện tích 60 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng.

Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: T.D

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 đã trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí cho gia đình.

UBND xã Tuy Phước Bắc tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D

Xúc động trong ngày nhận bàn giao căn nhà mới, ông Nguyễn Hữu Ái bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình có được nơi ở khang trang, vững chắc, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc đã tặng giấy khen cho Trung đoàn Thông tin 29 và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình xây dựng nhà ở cho người dân.