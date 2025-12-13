Trung đoàn Thông tin 29: Vững vàng sau một năm thành lập

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sau một năm được kiện toàn từ các đơn vị thông tin của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, làm chủ khí tài và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi nhiệm vụ.

Cùng với đó, đơn vị còn để lại dấu ấn rõ nét trong công tác dân vận, góp phần thắt chặt tình quân dân tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 tham gia làm nhà giúp dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: T.D
Ngày 9-12-2024, Bộ Quốc phòng quyết định điều chuyển nguyên trạng Tiểu đoàn Thông tin 29 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 3), Tiểu đoàn Thông tin 26 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 4) và tổ chức lại thành Trung đoàn Thông tin 29 thuộc Quân đoàn 34. Những ngày đầu, đơn vị đối mặt nhiều khó khăn như doanh trại phân tán, khí tài phải cơ động từ nhiều hướng, thời tiết khắc nghiệt.

Tuy vậy, toàn Trung đoàn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thiết lập nền nếp chính quy và bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cho Bộ Tư lệnh và các cơ quan trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung-Chính ủy Trung đoàn-cho biết: “Khó khăn ban đầu đơn vị nào cũng gặp, nhưng ý chí và tinh thần kỷ luật giúp chúng tôi vượt qua. Trung đoàn đã đồng bộ triển khai các nhiệm vụ như ổn định tổ chức, củng cố nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện khai thác khí tài số và xử trí tình huống trong môi trường tác chiến công nghệ cao”.

Nhờ huấn luyện sát thực tiễn, Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ diễn tập, hội nghị, kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Bộ Quốc phòng. Đơn vị chủ động xây dựng phương án đường truyền, khắc phục sự cố theo từng cấp độ; vận hành ổn định nhiều kênh chỉ huy từ tuyến cơ bản đến tuyến dự phòng.

Đặc biệt, Trung đoàn tham gia bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác huấn luyện, luyện tập diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và được đánh giá cao.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ ngày chính trị, sinh hoạt chi bộ, đơn vị, chi đoàn; phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức, kỷ luật và tác phong quân nhân.

Đại úy Phạm Hữu Vũ-Bí thư Liên chi đoàn 1-cho hay: “Tuổi trẻ Trung đoàn xác định trách nhiệm đi đầu trong rèn luyện, làm chủ công nghệ thông tin liên lạc. Các chi đoàn thường xuyên sinh hoạt chính trị, phát động thi đua hướng đến mục tiêu tinh thông nghiệp vụ, vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung đoàn Thông tin 29 tích cực phối hợp với địa phương thực hiện công tác dân vận. Trong năm qua, đơn vị hỗ trợ xây mới 2 căn nhà cho hộ khó khăn, tổ chức tặng quà gia đình chính sách, tham gia sửa chữa và phát quang đường giao thông nông thôn. Hiện cán bộ, chiến sĩ đang khảo sát hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai cuối tháng 11.2025 dựng lại nhà cửa.

Đại úy Phạm Hữu Vũ chia sẻ: “Giúp dân bắt đầu từ những việc nhỏ và thiết thực. Chúng tôi hỗ trợ dựng nhà, sửa đường, dọn vệ sinh, tặng quà hộ nghèo. Những hoạt động này góp phần thắt chặt tình quân dân và hỗ trợ địa phương phát triển”.

Hoạt động tăng gia sản xuất được duy trì ổn định, góp phần tự túc rau, thịt, trứng, cải thiện bữa ăn bộ đội và rèn luyện tinh thần lao động cho chiến sĩ mới. Hạ sĩ Phan Huỳnh Đăng Khoa (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29) nói: “Những buổi tăng gia giúp chúng tôi hiểu giá trị của sự chia sẻ, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ. Nhờ có hoạt động này, không khí đơn vị luôn thêm vui và đoàn kết”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 huấn luyện đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: T.D
Sau một năm thành lập, Trung đoàn Thông tin 29 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng Cờ thi đua; nhiều cá nhân được khen thưởng. Tại Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn giỏi toàn diện năm 2025, Trung đoàn được tặng bằng khen vì thành tích bảo đảm thông tin liên lạc. Thượng tá Vũ Văn Hà, Trung đoàn trưởng và thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Trung đoàn, đạt giải nhất cá nhân; Trung đoàn đạt giải nhất tập thể.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung cho biết thêm: “Một năm qua tuy chưa dài nhưng đã cho thấy tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó của toàn Trung đoàn. Chúng tôi đã xây dựng nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống bộ đội thông tin liên lạc: Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn. Đơn vị cũng sẽ hoàn thiện doanh trại, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

