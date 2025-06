Trung đoàn Thông tin 29 giữ vững “mạch máu” thông tin

Khí thế mới

Ngày 25-12-2024, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn Thông tin 29 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 3), Tiểu đoàn Thông tin 26 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 4). Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ huy Quân đoàn, Bộ Quốc phòng ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Sự ra đời của Trung đoàn là một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng lực lượng thông tin liên lạc tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 huấn luyện đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Trần Quốc Việt-Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29: Lúc mới thành lập, đơn vị có sự phân tán và có những khó khăn về nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, chiến sĩ. Để nhanh chóng khắc phục khó khăn, Trung đoàn đã ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo toàn thể đơn vị ổn định tổ chức biên chế, tư tưởng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên. Trung đoàn cũng tham mưu, báo cáo cấp trên các phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đi cùng với đó là phát huy nội lực củng cố doanh trại chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp và tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn đơn vị đóng quân. “Gần 7 tháng sau khi được thành lập, với sự đoàn kết và nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Trung đoàn đã hoạt động ổn định và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác với quyết tâm cao nhất”-Thượng tá Việt cho hay.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của hai tiểu đoàn tiền thân, cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao. Thiếu tá Phạm Hồng Quân-Chính trị viên Tiểu đoàn 2-thông tin: “Ngoài tập trung vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác, đơn vị còn chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó trong mọi tình huống. Song song với nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo thông tin liên lạc thì đơn vị còn triển khai huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả huấn luyện các khoa mục trong thời gian qua của Tiểu đoàn đều đạt khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Cán bộ và chiến sĩ của Tiểu đoàn đề ra quyết tâm đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể để hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của Trung đoàn trong tình hình mới”.

Quyết tâm rèn luyện, vượt mọi thử thách

Không khí làm việc, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đang diễn ra nghiêm túc, hăng say tại Trung đoàn Thông tin 29. Dưới tiết trời ẩm ương một ngày cuối tháng 6, tại thao trường huấn luyện của đơn vị, những người lính thông tin ở Tiểu đoàn 2 tích cực huấn luyện giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Lưng mang chiếc ba lô nặng quân tư trang, vật chất được trang bị và vũ khí, bộ đội thông tin xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe người chỉ huy triển khai nội dung huấn luyện là tình huống giả định về đảm bảo thông tin cho liên lạc chỉ huy Quân đoàn 34 trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai.

Huấn luyện đảm bảo thông tin liên lạc cho thủ trưởng Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Sau khẩu lệnh dứt khoát của người chỉ huy, các phân đội nhanh chóng cơ động đến vị trí triển khai để thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái. Chỉ sau một thời gian ngắn, các kíp thực hiện nhiệm vụ trên xe thông tin có sự hiệp đồng nhịp nhàng, thuần thục động tác; các khí tài đã được nối thông suốt sẵn sàng chuyển mệnh lệnh theo yêu cầu của cấp trên.

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung đoàn và Tiểu đoàn, đơn vị đã tổ chức huấn luyện tốt các nội dung theo tiêu chí tinh nhuệ; trong đó, đơn vị chú trọng về huấn luyện quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn. Công tác huấn luyện sát thực tế, từ vận hành thiết bị hiện đại đến xử lý tình huống khẩn cấp. Từ đó, cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Qua công tác huấn luyện, các kíp xe như thông tin vô tuyến điện, đầu cuối… có sự hiệp đồng nhịp nhàng, làm chủ khí tài, đảm bảo an toàn và bí mật khi thực hiện nhiệm vụ, xử lý nhanh, chính xác các tình huống”-Đại úy Trần Đức Cảnh-Chính trị viên Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29) chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 quyết tâm đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.D

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Văn Hà-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thông tin 29-cho biết: Sau khi được thành lập, dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm và đoàn kết cao, Trung đoàn đã nhanh chóng vào ổn định về tổ chức, biên chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, Trung đoàn đã đảm bảo tốt thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Ất tỵ 2025 theo các phương án của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34. Đầu năm 2025, đơn vị đảm bảo thông tin liên lạc, truyền hình cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cơ quan Quân đoàn trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và được thủ trưởng Bộ Tư lệnh đánh giá cao.

“Chúng tôi đã đầu tư kinh phí trang bị hệ thống camera giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong đơn vị. Công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, Trung đoàn đã triển khai huấn luyện toàn diện theo đúng mệnh lệnh của Tư lệnh Quân đoàn. Qua kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2025, 100% các khoa mục đạt khá và giỏi, riêng chuyên ngành thông tin đạt giỏi. Chuyên ngành thông tin, chúng tôi xác định, huấn luyện giỏi và các phân đội thông tin cơ động đạt tiêu chí tinh nhuệ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống được giao. Đến nay, đơn vị đảm bảo an toàn và cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng. Đơn vị cũng được đánh giá đảm bảo tốt công tác hậu cần-kỹ thuật, quân số khỏe vượt nghị quyết là 99,2%. Kết thúc 6 tháng qua, đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần trong xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh””-Thượng tá Hà khẳng định.