Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai gặp mặt cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Chiều 8-8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin tình hình hoạt động sau khi 2 tỉnh sáp nhập. Trong diện mạo hành chính mới, nhiệm vụ mới, lực lượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

imgp2407-7195.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Công Cường

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh mong muốn các thế hệ cán bộ đi trước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ BĐBP tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà lực lượng BĐBP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà cho các đồng chí nguyên cán bộ, lãnh đạo chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ.

Tin liên quan

"Cột mốc lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

"Cột mốc lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Ðể quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực xây dựng, củng cố “cột mốc lòng dân”, coi đây là những “thành lũy” nơi biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Chính trị

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

