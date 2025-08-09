Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai gặp mặt cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ

(GLO)- Chiều 8-8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin tình hình hoạt động sau khi 2 tỉnh sáp nhập. Trong diện mạo hành chính mới, nhiệm vụ mới, lực lượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Công Cường

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh mong muốn các thế hệ cán bộ đi trước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ BĐBP tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà lực lượng BĐBP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà cho các đồng chí nguyên cán bộ, lãnh đạo chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ.