(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà rông. Ảnh: Như Trang

Tham dự lễ khởi công có Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 16, Binh đoàn 20.

Về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn.

Buổi lễ có sự tham dự của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và đông đảo người dân trên địa bàn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Minh Trung

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Binh đoàn 15 được giao tổ chức xây dựng 9 nhà rông văn hóa tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Trong đó, 2 nhà rông quy mô lớn với mức đầu tư 3 tỷ đồng/công trình, 7 nhà rông còn lại 2 tỷ đồng/công trình. Binh đoàn 20 phối hợp, đồng hành và hỗ trợ nguồn lực cùng Binh đoàn 15 triển khai chương trình này.

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom là công trình khởi công đầu tiên, làm mẫu, tạo tiền đề triển khai đồng bộ các công trình tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, nhân dân xã Ia Dom nói riêng. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên anh hùng; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Binh đoàn 15 và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai xây dựng đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Công tác thiết kế, thi công phải phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc địa phương, hài hòa giữa giá trị truyền thống và yêu cầu sử dụng bền vững, lâu dài.

Đồng chí Y Vinh Tơr và Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà cho người dân. Ảnh: Minh Trung

Nhân dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô và lãnh đạo các đơn vị đã trao nhiều phần quà cho các già làng, người có uy tín, người dân trên địa bàn xã Ia Dom và các xã lân cận.