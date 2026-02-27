Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai quyết tâm hoàn thành công tác tuyển quân năm 2026

MAN ĐỨC DŨNG

(GLO)- Chiều 26-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

glo-hoi-nghi-tuyen-quan-2026-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Dũng

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước yêu cầu mới, tỉnh xác định chủ động chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2026, Gia Lai tuyển chọn 5.697 công dân, trong đó, 4.950 công dân nhập ngũ vào Quân đội (giao 14 đơn vị nhận quân) và 747 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (giao 4 đơn vị). Lễ giao, nhận quân được tổ chức tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ.

glo-hoi-nghi-tuyen-quan-2026-5.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Dũng

Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện nghiêm công tác đăng ký, xét duyệt, khám tuyển. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước được đẩy mạnh, tạo khí thế phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân và thanh niên. Tỉnh quán triệt phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm giao quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng, không để bị động, bất ngờ.

glo-hoi-nghi-tuyen-quan-2026-3.jpg
Đại Tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân; chuẩn bị chu đáo lễ giao, nhận quân; phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn cụ thể tại từng điểm; quản lý chặt quân số dự phòng, sẵn sàng bù đổi khi phát sinh sau phúc tra sức khỏe.

Công an tỉnh rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại 14 điểm giao, nhận quân.

Sở Y tế chỉ đạo theo dõi kết quả phúc tra sức khỏe, bố trí lực lượng, phương tiện, xe cứu thương thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

glo-hoi-nghi-tuyen-quan-2026-2.jpg
Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Dũng

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra cơ sở, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Gia Lai phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026, bảo đảm chất lượng toàn diện; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null