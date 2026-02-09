Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai hội đàm với Ty Công an tỉnh Ratanakiri

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Sáng 9-2, tại phường Pleiku, đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Hội đàm do Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai và Trung tướng Ung Sộ Phiếp - Giám đốc Ty Công an tỉnh Ratanakiri đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, phòng - chống tội phạm trên tuyến biên giới hai tỉnh trong năm 2025; đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác năm 2026.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Gia Lai và Ty Công an tỉnh Ratanakiri đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời trao đổi thông tin, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới và các loại tội phạm. Hai bên luôn đề cao tinh thần tin cậy, tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng và hai quốc gia.

Hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tập trung trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn cho công tác phân giới, cắm mốc; duy trì quản lý, bảo vệ các đoạn biên giới và cột mốc đã hoàn thành.

Đồng thời, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng - chống tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, giao thương, du lịch, khám chữa bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và các điều ước, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

