Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập huấn cán bộ năm 2026

(GLO)- Ngày 21-1, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (xã Ia Púch), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và chủ trì lễ khai mạc.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 21 đến 25-1 với sự tham gia của 110 cán bộ công tác tại các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh. Nội dung tập huấn gồm công tác quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật và nghiệp vụ biên phòng.

quang-canh-buoi-khai-mac-chuong-trinh-tap-huan.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Bình

Trong đó, công tác quân sự gồm các nội dung tổng quan về tác chiến hiện đại, nghệ thuật tác chiến, khoa học quân sự; phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu và thống kê huấn luyện các cấp.

Cách thức tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ và các bài thể dục tay không, võ thuật biên phòng; một số nội dung về công tác cứu hộ, cứu nạn hiện nay của BĐBP.

Về công tác chính trị, việc tập huấn tập trung làm rõ các vấn đề về bảo vệ an ninh nội bộ; nội dung, biện pháp phòng-chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị hiện nay.

Các nội dung nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng sẽ tập trung vào vấn đề quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng-chống ma túy và tội phạm; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn cũng cập nhật một số nội dung về công tác hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện mới.

dai-ta-tran-tien-hai.jpg
Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp, làm cơ sở thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Do đó, đội ngũ giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ giáo án, tài liệu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, tập trung hướng dẫn, giải đáp những nội dung còn vướng mắc, khó khăn; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tập huấn.

Sau khi kết thúc tập huấn, đội ngũ cán bộ cần nhanh chóng vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa bàn, bảo đảm thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

