Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

ANH TUẤN
(GLO)- Từ ngày 12 đến 15-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và cán bộ phụ trách công tác quân sự, quốc phòng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

quang-canh-lop-tap-huan-chi-huy-ban-chqs-cac-co-quan-don-vi.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: A.T

Trong thời gian tập huấn, học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng các nội dung về tình hình an ninh chính trị thế giới và trong nước; những tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng thời, quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

z7424846591629-4c7241f43326d2ae5a6542eead30f7f8.jpg
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: A.T

Bên cạnh đó, học viên được thực hành trên cương vị chỉ huy trưởng ban CHQS cơ quan, tổ chức trong chỉ huy hành động chiến đấu bảo vệ cơ quan, luyện tập điều lệnh đội ngũ…

