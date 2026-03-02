Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất tổ chức lễ ra quân huấn luyện

(GLO)- Sáng 2-3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm.

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân.

Các đơn vị trong khu vực tham gia lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: P.D

Năm 2026, công tác huấn luyện tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho từng đối tượng.

Quá trình huấn luyện chú trọng đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống thực tế; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhiệm vụ huấn luyện gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua. Ảnh: P.D

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, trong đó, 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương; 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi; từ 35% trở lên đạt giỏi.

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, từ 76% trở lên khá, giỏi. 100% đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện, quân số đạt từ 95% trở lên; dự bị động viên đạt từ 96% trở lên. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị trong huấn luyện, diễn tập.

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất đã phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị duyệt đội ngũ. Ảnh: P.D

Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, trọng tâm là nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện bầu đúng, bầu đủ theo quy định; đồng thời, sáng suốt, dân chủ trong lựa chọn bầu những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực.

Đại tá Đinh Văn Thê kiểm tra vũ khí huấn luyện. Ảnh: P.D

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và duyệt đội ngũ thể hiện khí thế sôi nổi, quyết tâm bước vào mùa huấn luyện mới với tinh thần chủ động, nghiêm túc và hiệu quả.