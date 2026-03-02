Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG

(GLO)- Sáng 2-3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm.

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân.

cac-don-vi-trong-khoi-tham-gia-buoi-le.jpg
Các đơn vị trong khu vực tham gia lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: P.D

Năm 2026, công tác huấn luyện tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho từng đối tượng.

Quá trình huấn luyện chú trọng đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống thực tế; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhiệm vụ huấn luyện gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

dai-dien-cac-don-vi-ky-ket-thi-dua.jpg
Đại diện các đơn vị ký kết thi đua. Ảnh: P.D

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, trong đó, 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương; 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi; từ 35% trở lên đạt giỏi.

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, từ 76% trở lên khá, giỏi. 100% đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện, quân số đạt từ 95% trở lên; dự bị động viên đạt từ 96% trở lên. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị trong huấn luyện, diễn tập.

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất đã phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

cac-don-vi-duyet-doi-ngu.jpg
Các đơn vị duyệt đội ngũ. Ảnh: P.D

Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, trọng tâm là nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện bầu đúng, bầu đủ theo quy định; đồng thời, sáng suốt, dân chủ trong lựa chọn bầu những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực.

ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-3-thong-nhat-ra-quan-huan-luyen-nam-2026.jpg
Đại tá Đinh Văn Thê kiểm tra vũ khí huấn luyện. Ảnh: P.D

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và duyệt đội ngũ thể hiện khí thế sôi nổi, quyết tâm bước vào mùa huấn luyện mới với tinh thần chủ động, nghiêm túc và hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

Chính trị

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Chuyển động Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

Chính trị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

null