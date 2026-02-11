Bộ Tư lệnh BĐBP tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 34

(GLO)- Sáng 10-2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 24 điểm cầu. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.

Sau 10 năm triển khai, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tham mưu UBND cùng cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 34 đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với quân sự, công an và các sở, ngành tham mưu ban hành văn bản triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghị định 34 trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 1.347 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 103.994 vụ với 224.828 đối tượng; khởi tố 454 đối tượng; thu giữ 26,43 tấn ma túy và hàng hóa trị giá khoảng 3.436 tỷ đồng; giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ 969 nạn nhân bị mua bán.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: Việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị định 34 trong 10 năm qua đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo nền tảng cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh triển khai tuyên truyền Nghị định 34; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện các mô hình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng.