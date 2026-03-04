Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

MINH QUÂN

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Cùng tham dự có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh. Hàng nghìn người dân cũng đã có mặt để tiễn con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.

dong-chi-rah-lan-chung-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-tang-hoa-cho-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Vũ

Điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông có 571 thanh niên lên đường nhập ngũ đến từ 5 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Đông, Bình Định và 5 xã: An Nhơn Tây, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Cát Tiến.

Khoác lên mình bộ quân phục, các thanh niên tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mùa tuyển quân năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Song, tất cả các khâu đều được 10 xã, phường trên triển khai chặt chẽ, đúng luật, đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

z7584837093952-92eb7c35045f6a41b614f2ec140e4c7b.jpg
Các tân binh nghiêm trang chào Quốc kỳ khi Quốc ca vang lên tại Lễ Giao, nhận quân. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo các địa phương, ông Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn đã phát biểu động viên và mong muốn các thanh niên tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hăng hái lên đường tòng quân nhập ngũ, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, nhấn mạnh rằng, cấp ủy, chính quyền các địa phương sẽ luôn thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm học tập, rèn luyện, vững tay súng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

dong-dao-nguoi-dan-toi-tien-dua-thanh-nien-len-duong-tong-quan.jpg
Đông đảo người dân tới tiễn các thanh niên lên đường tòng quân. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại diện cho 571 thanh niên trúng tuyển, tân binh Huỳnh Việt Hoàng (phường Bình Định) chia sẻ: Thanh niên chúng tôi hôm nay luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, thực hiện tốt quyết tâm chính trị, ra sức thi đua học tập, công tác tốt trong môi trường quân đội và công an nhân dân.

Cùng với đó, tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, công an; khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, "đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, khi Tổ quốc cần"…

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các xã, phường đã tặng hoa và ân cần dặn dò, động viên, khích lệ các tân binh vững bước lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

