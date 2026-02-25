Phó Chính ủy Quân khu 5 thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 13 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5).

Tham gia đoàn có Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Minh Trọng ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật của Bệnh viện trong công tác khám, thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trên địa bàn.

Phó Chính ủy Quân khu mong muốn tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống ngành Quân y, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”; xây dựng Bệnh viện Quân y 13 ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng tặng hoa chúc mừng, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.