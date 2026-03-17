(GLO)- Ngày 17-3, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị tập huấn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu và nghiệp vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 cấp toàn quân năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 45 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.P

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, giới thiệu các chuyên đề về kỹ năng, phương pháp chuẩn bị tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các thể loại: tạp chí in, tạp chí điện tử, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, video clip; đồng thời thống nhất một số vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, hội nghị còn giới thiệu các chuyên đề về nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội năm 2026.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương pháp chuẩn bị nội dung, tác phẩm tham gia cuộc thi cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia, bảo đảm chất lượng tốt, đạt kết quả cao. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.