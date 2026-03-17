Tập huấn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu

THÀNH PHÚC
(GLO)- Ngày 17-3, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị tập huấn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu và nghiệp vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 cấp toàn quân năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 45 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.P

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, giới thiệu các chuyên đề về kỹ năng, phương pháp chuẩn bị tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các thể loại: tạp chí in, tạp chí điện tử, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, video clip; đồng thời thống nhất một số vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, hội nghị còn giới thiệu các chuyên đề về nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội năm 2026.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương pháp chuẩn bị nội dung, tác phẩm tham gia cuộc thi cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia, bảo đảm chất lượng tốt, đạt kết quả cao. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

