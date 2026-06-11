Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã

(GLO)- Vai trò của cấp xã đang được nâng lên khi trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực thi chủ trương, chính sách và giải quyết phần lớn vấn đề phát sinh ở cơ sở. Thực tiễn đó đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Khi cấp xã gánh vác nhiều trọng trách hơn

Tây Nguyên nói chung, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ phát triển giữa các vùng còn chênh lệch.

Trong bối cảnh đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở càng trở nên quan trọng. Năng lực lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc ban hành nghị quyết mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân cùng tham gia.

Theo ông Tống Thới Mốc - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung, khối lượng công việc ở cấp xã hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã không chỉ làm công tác xây dựng Đảng mà còn phải nắm chắc tình hình phát triển KT-XH, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, phối hợp xử lý những vụ việc phát sinh ở cơ sở.

“Nếu không thường xuyên đi cơ sở, bám nắm tình hình địa bàn, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp lãnh đạo thì rất khó đáp ứng yêu cầu công việc” - ông Tống Thới Mốc chia sẻ.

Theo ông Tống Thới Mốc - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung (bên phải), người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên bám nắm địa bàn để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Ảnh: NVCC

Thực tiễn cho thấy, ở những địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới hay giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm từ cơ sở, vai trò của người đứng đầu cấp ủy luôn được thể hiện rõ nét. Sự sâu sát, quyết đoán cùng khả năng tạo đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quan trọng bảo đảm việc triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ.

Điều này cũng được phản ánh qua kết quả khảo sát đối với 245 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Theo TS. Nguyễn Anh Trạng - Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu (Trường Chính trị tỉnh), khảo sát cho thấy nhóm năng lực dân vận, đối thoại và tạo đồng thuận xã hội của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã được đánh giá cao nhất với điểm trung bình 4,39/5.

Đáng chú ý, các tiêu chí như xây dựng niềm tin trong nhân dân, xử lý tình huống nhạy cảm hay giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của người dân đều đạt mức điểm cao.

Kết quả này phản ánh thực tế rằng đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã vẫn đang phát huy tốt thế mạnh gần dân, lắng nghe dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo đồng thuận xã hội ở cơ sở.

Nâng cao năng lực để dẫn dắt phát triển từ cơ sở

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với người đứng đầu cấp ủy cơ sở. Nếu trước đây, nhiều vấn đề ở địa phương chủ yếu xoay quanh sản xuất và đời sống dân sinh thì nay, phạm vi quản lý đã mở rộng sang các lĩnh vực như chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản trị hiện đại, thu hút đầu tư và xử lý thông tin trên không gian mạng.

Tại hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới” tổ chức vào đầu tháng 6-2026 tại phường Diên Hồng, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nhận định: Trong bối cảnh mới, cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã không chỉ là yêu cầu về công tác cán bộ mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Năng lực nắm bắt thực tiễn và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở là yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ lãnh đạo cấp xã. Ảnh: NVCC

Từ thực tiễn công tác, bà Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku - cho rằng, người đứng đầu cấp ủy cấp xã cần thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã hiện rất cần được trang bị thêm kỹ năng xử lý tình huống trong công tác dân vận, đồng thời được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhận định, cấp xã trong giai đoạn hiện nay không còn là “cấp cuối thực hiện” mà đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức thực thi chính sách, điều phối phát triển và giữ ổn định xã hội ngay từ cơ sở.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã không chỉ có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực thích ứng, năng lực điều hành trong môi trường quản trị hiện đại và khả năng xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, khi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã đủ tâm, đủ tầm, đó sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.