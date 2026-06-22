Gia Lai: Hơn 50 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập 5 chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Thông qua lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cơ sở xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, xác định rõ mục tiêu phấn đấu và rèn luyện để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lớp bồi dưỡng cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.