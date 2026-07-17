Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Bài học từ thực tiễn

Từ vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông”, có thể thấy các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những hạn chế về nhận thức, khó khăn trong đời sống và khoảng trống thông tin để tuyên truyền, lôi kéo quần chúng nhân dân.

Sau khi các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo như “Bahnar Đêga Kon Kông” bị đấu tranh, xử lý, các đối tượng FULRO lưu vong không từ bỏ âm mưu chống phá mà tiếp tục thay đổi phương thức hoạt động, dựng lên những tên gọi mới nhằm che giấu bản chất phản động.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh Gia Lai, bên trái) thường xuyên bám địa bàn để cảm hóa những người lầm đường, lạc lối theo tà đạo, đồng thời giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

Gần đây, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai vừa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa cái gọi là “đạo Blung Hlâu” mà thực chất là biến tướng của “Tin lành Đê Ga”, thủ đoạn tương tự “Bahnar Đêga Kon Kông” với những lời hứa hẹn về một “tôn giáo riêng”, “nhà nước riêng” đã khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy vi phạm pháp luật.

Điều đáng chú ý là sau mỗi lần bị phát hiện, đấu tranh, xử lý, các tổ chức phản động không từ bỏ mục tiêu mà tiếp tục thay đổi tên gọi, phương thức hoạt động, vỏ bọc bên ngoài nhằm đánh lừa người dân và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ “Tin lành Đêga” đến “Bahnar Đêga Kon Kông”, rồi “Blung Hlâu”, sự thay đổi chỉ diễn ra ở hình thức biểu hiện, còn bản chất lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn không thay đổi. Đây là đặc điểm cần đặc biệt cảnh giác trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Có thể thấy một điểm chung trong phương thức hoạt động của các thế lực thù địch hiện nay là chúng không xuất hiện công khai dưới danh nghĩa một tổ chức phản động, không trực tiếp tuyên truyền chống Nhà nước ngay từ đầu. Thay vào đó là những lời hứa hẹn về “tôn giáo riêng”, “quyền lợi riêng”, “tương lai riêng”; là những luận điệu xuyên tạc được ngụy trang dưới hình thức tôn giáo, dân tộc, nhân quyền; là những thông tin nửa thật, nửa giả được phát tán có chủ đích nhằm từng bước tác động đến nhận thức của người dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ “thế trận lòng dân”

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khi đó, mục tiêu cuối cùng của các thế lực chống phá vẫn là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo khoảng cách giữa người dân với chính quyền; từ đó hình thành lực lượng phục vụ các âm mưu chống phá lâu dài.

Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xét đến cùng là cuộc đấu tranh bảo vệ lòng dân, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đại hội XIV của Đảng xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, đấu tranh với các luận điệu lợi dụng dân tộc, tôn giáo không chỉ nhằm giữ vững an ninh chính trị mà còn góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển nhanh và bền vững. Với tỉnh Gia Lai - địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 47 dân tộc sinh sống tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc - yêu cầu đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Có thể khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, không để hình thành “khoảng trống thông tin”, “khoảng trống niềm tin” ngay từ cơ sở. Khi lòng dân thuận, ý Đảng hợp lòng dân, mỗi người dân sẽ trở thành một chủ thể tích cực trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mỗi buôn làng sẽ trở thành một “pháo đài” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.

Phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở

Từ thực tiễn Gia Lai cho thấy, việc phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các nhân tố tích cực trong cộng đồng là một kinh nghiệm quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Với lợi thế gần dân, hiểu dân, am hiểu phong tục, tập quán, đời sống tín ngưỡng và có uy tín trong cộng đồng, lực lượng này chính là cầu nối quan trọng giúp đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con một cách gần gũi, thuyết phục và hiệu quả.

Hiện nay, hơn 1.090 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đoàn kết ở cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn được phát hiện, cung cấp thông tin và giải quyết ngay từ đầu nhờ sự tham gia tích cực của lực lượng này.

Tiêu biểu như mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” với hình thức tập trung vận động những người từng tham gia các tổ chức, điểm nhóm tôn giáo trái pháp luật, bị ảnh hưởng bởi các luận điệu lợi dụng dân tộc, tôn giáo nhận rõ bản chất sai trái, tự nguyện từ bỏ các hoạt động vi phạm để trở về sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tập trung lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thông qua mô hình, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã vận động được 980 trường hợp quay về với các tôn giáo hợp pháp, 478 trường hợp từ bỏ, không theo tôn giáo nào. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Không để khoảng trống thông tin

Thực tiễn từ vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy, các thế lực thù địch không chỉ tìm cách xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn lợi dụng những vấn đề người dân quan tâm để gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động, từng bước làm suy giảm niềm tin trong xã hội. Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không đơn thuần là phản bác cái sai mà quan trọng hơn là làm cho cái đúng được lan tỏa, cái tích cực trở thành dòng chảy chủ đạo trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, trong môi trường số hiện nay, người dân vừa là người tiếp nhận, vừa là chủ thể tạo lập và lan tỏa thông tin. Vì vậy, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, kỹ năng số và khả năng tự kiểm chứng thông tin cho người dân cũng là một yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy “ứng phó” sang tư duy “chủ động dẫn dắt thông tin”. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp cần chủ động nắm bắt dư luận, dự báo các vấn đề nhạy cảm, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Khi thông tin chính thống đi trước một bước, khi người dân được tiếp cận đầy đủ sự thật và hiểu rõ bản chất vấn đề, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có cơ hội tác động, lôi kéo hay hình thành ảnh hưởng trong cộng đồng.

Xây dựng “sức đề kháng số” cho người dân

Nếu như trước đây các hoạt động chống phá thường diễn ra thông qua việc móc nối trực tiếp, tụ tập bí mật tại địa bàn dân cư thì ngày nay không gian mạng đã trở thành “địa bàn hoạt động” quan trọng của các thế lực thù địch.

Qua vụ án “Bahnar Đêga Kon Kông”, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Fulro lưu vong ở Mỹ và Thái Lan đã triệt để lợi dụng Facebook, Messenger và nhiều nền tảng mạng xã hội khác để liên lạc, truyền đạt chỉ đạo, phát tán tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc gọi trực tuyến và lôi kéo người tham gia. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet, những luận điệu xuyên tạc từ bên ngoài có thể len lỏi đến từng buôn làng, từng hộ gia đình, tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân.

Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy và phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Chúng ta cần phải tận dụng hiệu quả hơn những thành tựu của chuyển đổi số để lan tỏa thông tin tích cực. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ, ngăn chặn hay phản bác các thông tin xấu độc mà quan trọng hơn là tạo ra dòng thông tin chính thống đủ nhanh, đủ hấp dẫn để định hướng và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như video ngắn, infographic, podcast, clip tuyên truyền bằng tiếng Bahnar, Jrai… và các hình thức truyền thông số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mỗi tác phẩm báo chí phải trở thành nguồn thông tin chính thống có sức lan tỏa, góp phần dẫn dắt dư luận, định hướng nhận thức xã hội và tạo dòng thông tin tích cực trên không gian mạng, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và nâng cao sức đề kháng của người dân trước các luận điệu xuyên tạc.

Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp có khả năng hoạt động hiệu quả trên môi trường số. Đây không chỉ là những người truyền đạt thông tin mà còn là những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, chủ động nắm bắt dư luận, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, kịp thời cung cấp thông tin chính xác và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ khi mới manh nha xuất hiện.

Nâng cao đời sống nhân dân - giải pháp căn cơ

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không dừng lại ở việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Điều quan trọng hơn cả là phải xây dựng được “lá chắn” vững chắc từ trong lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm chăm lo, nơi đó các luận điệu kích động, chia rẽ khó có cơ hội tồn tại. Và nơi nào khối đại đoàn kết toàn dân tộc được vun đắp, củng cố thường xuyên, nơi đó sẽ hình thành sức đề kháng tự thân trước mọi âm mưu chống phá từ bên ngoài.

Ở làng Tơ Drăh (xã Bờ Ngoong), tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh, trở thành động lực giúp người dân vươn lên làm giàu. Ảnh: P.D

Vì vậy, cùng với nhiệm vụ đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm, cần tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững; nâng cao dân trí, tạo sinh kế ổn định và bảo đảm an sinh xã hội.

Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển mà còn là giải pháp căn cơ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc. Khi người dân có việc làm ổn định, có sinh kế bền vững, được thụ hưởng thành quả phát triển và tham gia vào quá trình phát triển của địa phương thì các luận điệu xuyên tạc sẽ khó tìm được môi trường để tồn tại.

Trong giai đoạn hiện nay, giữ vững lòng dân không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Bởi khi lòng dân đã thuận, niềm tin đã bền chặt, mỗi người dân trở thành một chủ thể tích cực trong bảo vệ sự bình yên của cộng đồng, mỗi buôn làng trở thành nơi gìn giữ và lan tỏa những giá trị đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và đó chính là sức mạnh bền vững nhất để bảo vệ sự ổn định, phát triển của Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung trong tình hình mới.

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Những vụ án cụ thể rồi sẽ khép lại, những đối tượng cầm đầu rồi sẽ bị xử lý trước pháp luật, những tổ chức trái phép rồi sẽ bị bóc gỡ. Nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ còn tiếp tục trong điều kiện mới, trên những mặt trận mới, đối mặt với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai đang cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Trên hành trình ấy, giữ vững thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Gia Lai giàu bản sắc, phát triển xanh, bền vững, xứng đáng với khát vọng “đại ngàn chạm biển xanh” trong kỷ nguyên phát triển mới.