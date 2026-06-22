Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

Kiên trì bám địa bàn, nhạy bén trong công tác, anh cùng đồng đội góp phần giữ chân bà con ở lại với buôn làng, không để các đối tượng xấu lừa phỉnh, lôi kéo vào con đường sai trái.

Đại úy Tô Ngọc Tâm (bìa trái) làm việc với đối tượng hoạt động theo cái gọi là “Blung Hlâu” bị bắt giữ trong một chuyên án của cơ quan An ninh điều tra. Ảnh: T.T

Đến nay, chị Tok (SN 1991, làng Hol, xã Biển Hồ) vẫn chưa quên chuyến vượt biên sang Thái Lan bất thành vào tháng 5-2023. Mong muốn được đoàn tụ với chồng là Hye (SN 1978, vượt biên sang Thái Lan năm 2020), chị đã bán rẫy và vay mượn thêm 50 triệu đồng để đưa hai con nhỏ trốn sang Thái Lan bằng đường xe khách. Tuy nhiên, khi đến TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Công an tỉnh (trong đó có đại úy Tâm) đã kịp thời bắt giữ người dẫn đường và đưa 3 mẹ con chị trở về địa phương.

Thời điểm đó, chị Tok rất buồn. Phần lớn số tiền bán rẫy chị đã chuyển cho người đàn ông tên Ksor Đên (SN 1978, quê làng Tiêng, xã Biển Hồ; đang ở Thái Lan) để lo việc đưa mẹ con chị sang nước ngoài.

Chị Tok kể: “Sau khi mẹ con tôi vượt biên không thành, chồng tôi cũng gọi về nói cuộc sống ở Thái Lan rất khó khăn, lại luôn phải trốn tránh cảnh sát. Chồng tôi dặn đừng bao giờ đi nữa. Về địa phương, cán bộ Tâm cũng thường xuyên động viên tôi cố gắng làm ăn, nuôi các con khôn lớn”.

Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) bắt giữ, xử lý hình sự 3 đối tượng đã móc nối với Ksor Đên tổ chức 8 đợt đưa 48 người từ Gia Lai sang Thái Lan để thu lợi bất chính. Ngoài vụ việc trên, anh Tâm đã phối hợp tham mưu và trực tiếp triển khai thành công 2 kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan.

Cũng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, anh Tâm đã tham mưu lãnh đạo đơn vị đề xuất Giám đốc Công an tỉnh triển khai 3 kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ nhiều đối tượng tại các địa bàn có hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại úy Tâm cho biết: “Những cuộc trò chuyện tại các buổi sinh hoạt cộng đồng đã giúp chúng tôi gần gũi, hiểu bà con hơn. Bám địa bàn, chúng tôi vừa nắm tình hình, tuyên truyền để người dân nhận diện âm mưu, thủ đoạn của FULRO lưu vong; vừa hỗ trợ bà con trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó, bà con xem chúng tôi như người thân, luôn sẵn lòng hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.