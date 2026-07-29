Gia Lai: Làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản khi mua hàng qua mạng xã hội

(GLO)- Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 21-7, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận tin báo từ anh N.V.M (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn Nam) về việc bị một thanh niên lạ mặt chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động tại khu vực đường Hàm Nghi (phường Quy Nhơn Nam). Bị hại cho biết mua điện thoại qua mạng xã hội và được người bán hẹn nhiều địa điểm trước khi đến địa điểm này. Tuy nhiên sau khi giao điện thoại, đối tượng cướp giật cả hai điện thoại và tẩu thoát.

Đối tượng Trần Kỳ Huy tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam và phòng cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình nơi vụ cướp xảy ra và tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn. Bằng sự nỗ lực không ngừng, đến ngày 27-7, lực lượng phá án đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Trần Kỳ Huy (SN 2006, trú tại 72 Đào Tấn, thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, bước đầu Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 21-7, thấy anh M đăng bán 2 điện thoại di động trên nhóm Facebook “Chợ điện thoại Quy Nhơn Gia Lai”, Huy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng sử dụng tài khoản ảo mang tên “Làm Lại Cuộc Đời” để nhắn tin ngã giá 3.500.000 đồng và hẹn gặp anh M tại cổng Trường Đại học Quy Nhơn.

Chiếc xe đối tượng Trần Kỳ Huy sử dụng để gây án.

Để che giấu nhân thân, Huy điều khiển xe máy hiệu Future mang biển kiểm soát 77G1-289.32, mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang và bịt kín biển số xe. Sau nhiều lần cố tình hoãn binh và hẹn gặp ở các vị trí khác nhau nhằm tạo sự tin tưởng cũng như tìm thời cơ thích hợp, đến khoảng 18 giờ 46 phút cùng ngày, Huy dẫn anh M đến đường Hàm Nghi. Tại đây, Huy lấy lý do mang điện thoại vào tiệm quen kiểm tra để bán giùm rồi cầm 2 chiếc điện thoại di động của anh M tẩu thoát.

Đáng chú ý, Trần Kỳ Huy là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tiếp tục tái phạm với phương thức tinh vi trên không gian mạng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.