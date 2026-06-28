Tạm giữ đối tượng cướp giật túi xách của tiểu thương tại chợ Ayun Pa

(GLO)- Đang đi chợ Ayun Pa (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), nhìn thấy túi xách của tiểu thương treo ở cột, đối tượng đã giật lấy rồi bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt kịp thời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Đài (SN 1992, trú tại buôn Hoang 1, xã Ia Sao) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đài đã bị tạm giữ hình sự về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 26-6, Đài đi chợ Ayun Pa tại tổ 17, phường Ayun Pa. Khi đi ngang qua ki-ốt của chị N.T.T.V. (trú tại phường Ayun Pa), đối tượng phát hiện 1 chiếc túi xách treo ngay cửa ki-ốt.

Nghĩ rằng bên trong có chứa tài sản và thấy chị V. đang mải mê bán hàng nên Đài nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng liền áp sát cướp giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Chị V. liền hô hoán và cùng quần chúng nhân dân truy bắt, khống chế thành công khi đối tượng chạy ra khu vực cổng chợ ở đường Lê Hồng Phong, sau đó bàn giao cho Công an phường Ayun Pa.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi xách có hơn 13 triệu đồng tiền mặt cùng 2 điện thoại di động với tổng giá trị khoảng 17 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận từ tỉnh Thái Nguyên vào Gia Lai sống cùng gia đình vợ. Do bản thân không có nghề nghiệp ổn định, gặp khó khăn trong chi phí sinh hoạt nên túng quẫn và nảy sinh ý định cướp giật tài sản.