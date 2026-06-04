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22 VĐV Gia Lai tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia U18

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Từ ngày 8 đến 13-6, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra Giải vô địch điền kinh quốc gia U18. Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai góp mặt với 22 vận động viên (VĐV).

Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026 thu hút 716 VĐV đến từ 36 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia. Đoàn điền kinh Gia Lai góp mặt với 5 huấn luyện viên, 22 VĐV (trong đó có 13 VĐV nam và 9 VĐV nữ) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

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Các VĐV điền kinh Gia Lai đã có mặt tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên để tập luyện và làm quen với điều kiện thi đấu. Ảnh: ĐVCC

Các VĐV sẽ tranh tài 100 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân và toàn đoàn theo 4 nhóm tuổi gồm: U12 (14 nội dung), U14 (12 nội dung), U16 (24 nội dung), U18 (32 nội dung). Bên cạnh đó, các VĐV còn tranh tài ở 18 nội dung tiếp sức.

Giải đấu do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

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