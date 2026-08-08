Nhận định Malaysia vs Philippines 20h 8/8: Chủ nhà chỉ cần hòa

(GLO)- Malaysia tiếp Philippines lúc 20h00 ngày 8/8 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2026, khi Harimau Malaya chỉ cần một điểm để chắc chắn giành vé vào bán kết.

Malaysia tiếp Philippines lúc 20h00 ngày 8/8 trong lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2026. Chủ nhà chỉ cần một trận hòa để giành vé bán kết, trong khi Philippines đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm trận Malaysia vs Philippines

Nội dung Thông tin Trận đấu Malaysia vs Philippines Thời gian 20h00 ngày 8/8/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Kuala Lumpur Football Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt cuối bảng B Kênh trực tiếp FPT Play, VTV6/VTVgo; TV360 theo lịch phát sóng

Malaysia và Philippines thi đấu cùng giờ với trận Thái Lan vs Myanmar. Đây là hai cuộc đối đầu cuối cùng của bảng B, quyết định hai tấm vé còn lại vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Philippines

Người hâm mộ Việt Nam có thể ưu tiên theo dõi trận đấu trên các nền tảng có bản quyền ASEAN Cup 2026:

FPT Play

VTVgo

TV360

FPT Play phát trực tiếp trọn vẹn giải đấu tại Việt Nam. Lịch phát sóng của TV360 cũng có trận Malaysia vs Philippines trong ngày 8/8. Link sự kiện cụ thể có thể được mở sát giờ bóng lăn.

Nhận định Malaysia vs Philippines

Malaysia bước vào lượt trận cuối trong tình thế thuận lợi hơn rất nhiều so với Philippines.

Sau ba trận, Harimau Malaya có 6 điểm, đứng thứ hai bảng B. Thái Lan dẫn đầu với 9 điểm, Myanmar cũng có 6 điểm nhưng đứng thứ ba, còn Philippines mới sở hữu 3 điểm.

Điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là họ chỉ cần hòa Philippines để chắc chắn vào bán kết. Vì vậy, Malaysia không buộc phải đẩy đội hình lên quá cao hay chơi một trận đấu mạo hiểm.

Malaysia khởi đầu giải đấu khá tốt. Họ thắng Myanmar 2-1 ngay tại Yangon nhờ cú đúp của Paulo Josué, sau đó đánh bại Lào 4-0. Chuỗi toàn thắng bị Thái Lan chặn lại với thất bại 0-2 tại Bangkok.

Dù vậy, trận thua Thái Lan chưa khiến Malaysia mất quyền tự quyết. Trở về Kuala Lumpur và đối đầu đội đứng thứ tư, Harimau Malaya vẫn đang ở vị thế rất sáng để giành vé đi tiếp.

Paulo Josué vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất

Malaysia không mang tới giải đấu lực lượng mạnh nhất, nhưng Paulo Josué đang chứng minh vai trò thủ lĩnh.

Tiền đạo kỳ cựu đã ghi 3 bàn sau ba trận, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Malaysia. Hai bàn vào lưới Myanmar và một bàn trước Lào cho thấy Josué vẫn rất nguy hiểm trong vòng cấm.

Bên cạnh Josué, G. Pavithran cũng tạo dấu ấn với khả năng đột phá và kiến tạo. Wan Kuzain Wan Kamal là phương án đáng chú ý khác ở tuyến giữa, nhất là trong bối cảnh Malaysia gặp một số vấn đề lực lượng.

Ưu thế lớn khác của Malaysia là sân nhà. HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng bầu không khí tại Kuala Lumpur Football Stadium sẽ trở thành nguồn động lực cho các cầu thủ trong trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

Philippines gần như phải tạo nên điều kỳ diệu

Philippines đứng trước bài toán khó hơn rất nhiều.

Đội bóng của HLV Carles Cuadrat có 3 điểm sau ba trận. Họ thua Myanmar 1-4, thắng Lào 4-1 rồi tiếp tục thất bại 0-1 trước Thái Lan.

Theo kịch bản trước lượt đấu cuối, Philippines cần thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 6 bàn, đồng thời hy vọng Thái Lan đánh bại Myanmar để còn cơ hội vươn lên vị trí thứ hai.

Đó rõ ràng là nhiệm vụ rất khó, nhưng Philippines vẫn có lý do để chơi tấn công.

Trong trận gặp Thái Lan, họ kiểm soát bóng tới 68% nhưng không thể chuyển ưu thế đó thành bàn thắng. HLV Carles Cuadrat thừa nhận đội bóng của ông cần hiệu quả hơn ở những tình huống quyết định thay vì chỉ kiểm soát bóng tốt.

Jarvey Gayoso hiện là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công với 2 bàn tại giải. Sandro Reyes và John Lucero giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Daisuke Sato cùng Santi Rublico là những nhân tố giàu kinh nghiệm hơn ở hàng phòng ngự.

Một trận đấu mà Philippines buộc phải tấn công có thể mang đến nhiều khoảng trống. Đây lại chính là điều Malaysia chờ đợi.

Nếu Philippines dâng đội hình quá cao ngay từ đầu, những cầu thủ giàu tốc độ như Pavithran, Sumareh hay Wan Kuzain có thể khai thác khoảng trống phía sau.

Cục diện trước trận Malaysia vs Philippines

Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 Philippines 3 1 0 2 -1 3 Lào 4 0 0 4 -17 0

Malaysia đang đứng thứ hai và chỉ cần một điểm để giành quyền vào bán kết. Philippines về lý thuyết vẫn còn cơ hội nhưng điều kiện để họ đi tiếp rất khắt khe.

Thông tin lực lượng Malaysia vs Philippines

Malaysia

Malaysia chịu hai tổn thất đáng chú ý trước lượt trận cuối.

Endrick dos Santos và Jimmy Raymond đều không thể thi đấu vì chấn thương. Đây là hai cầu thủ từng đá chính trong chiến thắng 4-0 trước Lào.

Sự vắng mặt của Endrick mở ra khả năng Wan Kuzain Wan Kamal được HLV Tan Cheng Hoe bố trí đá chính. Wan Kuzain từng vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận thắng Lào.

Paulo Josué, Syafiq Ahmad, Mohamadou Sumareh, Pavithran Gunalan, Sergio Aguero và thủ môn Azri Ghani vẫn là những lựa chọn quan trọng.

Malaysia vì vậy vẫn đủ quân số để triển khai một đội hình có tính cạnh tranh cao.

Philippines

Philippines dự ASEAN Cup 2026 với đội hình trẻ hơn thường lệ do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days, khiến một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài không được câu lạc bộ chủ quản nhả quân.

Đáng chú ý nhất là tiền đạo Bjorn Kristensen không có mặt tại giải. Philippines vì thế đặt nhiều kỳ vọng hơn vào Jarvey Gayoso trên hàng công.

Những cầu thủ chủ chốt trong lực lượng hiện tại gồm Quincy Kammeraad, Daisuke Sato, Santi Rublico, Christian Rontini, Sandro Reyes, Oskari Kekkonen, John Lucero, Javier Mariona và Jarvey Gayoso.

Gayoso đang là chân sút tốt nhất của Philippines tại giải với hai bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Malaysia

Ngày Trận đấu Kết quả 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 28/7/2026 Malaysia vs Lào 4-0 25/7/2026 Myanmar vs Malaysia 1-2 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1 18/11/2025 Malaysia vs Nepal 0-1

Malaysia thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất. Tuy nhiên, hai chiến thắng đều đến tại ASEAN Cup 2026 và giúp Harimau Malaya bước vào lượt cuối với quyền tự quyết trong tay.

Kết quả 5 trận gần nhất của Philippines

Ngày Trận đấu Kết quả 4/8/2026 Philippines vs Thái Lan 0-1 1/8/2026 Lào vs Philippines 1-4 28/7/2026 Philippines vs Myanmar 1-4 9/6/2026 Philippines vs Myanmar 5-1 3/6/2026 Philippines vs Guam 5-1

Philippines thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng này ghi tới 15 bàn trong ba chiến thắng nhưng chỉ có một bàn ở hai thất bại tại ASEAN Cup.

Kết quả đối đầu Malaysia vs Philippines gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 4/9/2024 Malaysia vs Philippines 2-1 23/3/2022 Malaysia vs Philippines 2-0 22/3/2017 Philippines vs Malaysia 0-0 27/4/2014 Philippines vs Malaysia 0-0 1/3/2014 Malaysia vs Philippines 0-0

Malaysia đang chiếm ưu thế trong những cuộc gặp gần đây.

Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra tại Pestabola Merdeka tháng 9/2024. Philippines vượt lên trước nhưng Malaysia lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn của Syamer Kutty Abba và Safawi Rasid.

Riêng tại giải vô địch Đông Nam Á, hai đội ít gặp nhau trong những năm gần đây. Lần đối đầu gần nhất tại giải trước năm 2026 là năm 2007, khi Malaysia thắng Philippines 4-0.

Đội hình xuất phát Malaysia vs Philippines dự kiến

Malaysia, sơ đồ 4-3-3

Azri Ghani; Alif Ahmad, Rodney Akwensivie, Ubaidullah Shamsul, Ruventhiran Vengadesan; Sergio Aguero, Wan Kuzain Wan Kamal, Pavithran Gunalan; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Paulo Josué.

Việc Endrick và Jimmy Raymond chấn thương khiến HLV Tan Cheng Hoe phải điều chỉnh bộ khung từng được sử dụng ở những lượt đấu trước.

Wan Kuzain là ứng viên sáng giá thay Endrick ở tuyến giữa, trong khi Paulo Josué gần như chắc chắn tiếp tục là trung tâm của hàng công nếu bảo đảm thể lực.

Philippines, sơ đồ 4-2-3-1

Quincy Kammeraad; Santi Rublico, Christian Rontini, Daisuke Sato, Scott Woods; Sandro Reyes, Oskari Kekkonen; Javier Mariona, John Lucero, Pocholo Bugas; Jarvey Gayoso.

HLV Carles Cuadrat cũng có thể sử dụng Cole Mrowka hoặc Andre Leipold nhằm tăng thêm khả năng tấn công.

Trong bối cảnh buộc phải thắng rất đậm, Philippines nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình có xu hướng tấn công hơn thường lệ, với Gayoso chơi gần khung thành Malaysia và Sandro Reyes đảm nhiệm vai trò tổ chức.

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Philippines

Thế trận có thể rất đáng chú ý bởi mục tiêu của hai đội hoàn toàn trái ngược.

Malaysia không cần thắng bằng mọi giá. Họ có thể giữ đội hình cân bằng, hạn chế rủi ro và chờ Philippines tự để lộ khoảng trống.

Ngược lại, Philippines gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công. Càng về cuối trận, nếu chưa tạo được cách biệt cần thiết, đội khách càng phải dâng cao.

Đó là kịch bản thuận lợi cho những cầu thủ phản công của Malaysia.

Lợi thế sân nhà, chất lượng hàng công tốt hơn và đặc biệt là quyền tự quyết khiến Harimau Malaya được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Dự đoán: Malaysia 2-1 Philippines.

Nếu kết quả này xảy ra, Malaysia sẽ giành 9 điểm và chính thức có mặt tại bán kết ASEAN Cup 2026.