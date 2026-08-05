CLB bơi Sao Việt giành 18 huy chương tại vòng 2 Giải bơi các câu lạc bộ nghiệp dư

(GLO)- CLB bơi Sao Việt tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Giải bơi các câu lạc bộ nghiệp dư năm 2026 (vòng 2) khi giành 18 huy chương. Đáng chú ý, vận động viên Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên tiếp tục được trao danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất lứa tuổi 16-18.

Giải bơi các câu lạc bộ nghiệp dư năm 2026 (vòng 2) diễn ra từ ngày 1 đến 3-8 tại Hà Nội với sự tham gia của 24 câu lạc bộ trên cả nước.

Là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai tham dự giải, CLB bơi Sao Việt (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) thi đấu hiệu quả và giành 18 huy chương, gồm: 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Các "kình ngư" của CLB bơi Sao Việt tiếp tục gây ấn tượng tại Giải bơi các câu lạc bộ nghiệp dư năm 2026 (vòng 2). Ảnh: ĐVCC

Đóng góp nổi bật vào thành tích chung của câu lạc bộ là vận động viên Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên với 3 huy chương vàng ở các nội dung 50 m tự do nam, 100 m tự do nam và 50 m chân vịt đôi; 1 huy chương bạc nội dung 50 m bơi bướm. Qua đó, Khôi Nguyên tiếp tục được Ban Tổ chức trao danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất lứa tuổi 16-18.

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên nhận giải vận động viên xuất sắc nhất lứa tuổi 16-18. Ảnh: NVCC

Thành tích thi đấu xuất sắc ở cả 2 vòng của Giải bơi cũng giúp Khôi Nguyên có cơ hội được Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam xét tặng danh hiệu Vận động viên tiêu biểu năm 2026. Em cũng từng đạt danh hiệu này vào năm 2025.

Khép lại Giải bơi các câu lạc bộ nghiệp dư năm 2026, CLB Bơi Sao Việt giành tổng cộng 40 huy chương, gồm: 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.