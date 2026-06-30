Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Diễn ra từ ngày 23 đến 27-6 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), các giải đấu đã tạo điều kiện để các võ đường, CLB trên toàn tỉnh cọ xát, giao lưu chuyên môn, qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào boxing và mở ra cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Chung kết của những võ đường tên tuổi

Trong một thời gian dài, boxing Gia Lai thiếu các giải đấu phong trào và sân chơi thường niên cho các võ sĩ trẻ khiến việc phát hiện, tuyển chọn nhân tố từ cơ sở gặp khó khăn. Vì vậy, Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026 lần này không chỉ là nơi tranh tài của các võ sĩ trẻ mà còn là dịp hội tụ của các thế hệ võ sư, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV); tạo nền tảng để ngành Thể thao tiếp tục tuyển chọn, đào tạo lực lượng kế cận cho boxing Gia Lai trong thời gian tới.

Các trận chung kết quy tụ những võ sĩ đến từ các võ đường, CLB mạnh của phong trào boxing trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.V

Có thể nói, đêm chung kết là cuộc hội tụ của những võ sĩ đến từ các võ đường giàu truyền thống và lò võ tên tuổi trong phong trào boxing địa phương như: Năm Phương (phường An Nhơn Nam), Đỗ Trường Cửu (phường An Nhơn Đông), Hồng Kha (xã Tuy Phước Tây), CLB Võ thuật Gym & Fitness Thế Quyền (phường Quy Nhơn), CLB Nhơn Lý Hội (phường Quy Nhơn Đông) Quy Nhơn Kickfit (phường Quy Nhơn Nam).

Kết quả chung cuộc tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào boxing tại khu vực An Nhơn. Sau thành công ở Giải vô địch kickboxing trẻ tỉnh Gia Lai trước đó, các võ đường, CLB của khu vực này một lần nữa khẳng định thế mạnh khi tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu toàn đoàn.

Với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, võ đường Năm Phương giành ngôi nhất toàn đoàn, tiếp tục khẳng định sức mạnh tại giải đấu năm nay. Ảnh: H.V

Trong số các đơn vị tham gia, võ đường Năm Phương là một trong những đơn vị có lực lượng đông đảo nhất với 12 VĐV; giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Xuất phát từ kinh nghiệm thi đấu khi còn là VĐV tại Quân khu 7, võ sư Nguyễn Văn Tân đã định hướng cho một số em có tố chất nhưng hạn chế về kỹ năng đòn chân chuyển sang tập luyện boxing chuyên sâu nhằm phát huy tối đa sở trường.

Không chỉ chú trọng đào tạo nội bộ, sự phối hợp giữa võ đường Năm Phương và môn phái Đỗ Gia gồm các võ đường Đỗ Trường Cửu, Đỗ Thanh Tấn là một cú hích cho các võ sĩ ở các võ đường này được nâng cao chuyên môn. Trước giải đấu, các đơn vị thường xuyên tổ chức cho võ sĩ tập huấn chuyên sâu, thi đấu cọ xát nhằm hoàn thiện kỹ năng.

Được Ban Tổ chức mời tham gia điều hành giải, trọng tài Đào Duy Lâm (ở tỉnh Đắk Lắk) - từng là học trò của HLV Đặng Hiếu Hiền (đội tuyển boxing Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) cho biết, so với nhiều địa phương trong khu vực, phong trào boxing tại Gia Lai đang có những bước phát triển đáng kể.

Ông Lâm chia sẻ: “Hiện nay, một số địa phương như Đắk Lắk vẫn chưa có phong trào tập luyện boxing rộng khắp như Gia Lai. Vì vậy, khi được mời về làm nhiệm vụ tại giải, tôi cũng muốn học hỏi thêm cách tổ chức, phát triển phong trào của địa phương. Với môi trường thi đấu như thế này, các em sẽ trưởng thành nhanh hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới những sân chơi lớn hơn”.

Hấp dẫn cuộc đua Đại hội TDTT

Nếu như Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai là sân chơi của các tài năng trẻ thì Đại hội TDTT môn boxing năm 2026 lại chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương trong toàn tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu thi đấu, các đơn vị đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi liên tục tạo ra những cuộc cạnh tranh gay cấn ở từng hạng cân. Khoảng cách giữa các đoàn dẫn đầu không quá lớn, khiến cuộc đua huy chương diễn ra hấp dẫn đến giây cuối cùng.

Các võ sĩ thi đấu giàu kỹ thuật, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Ảnh: H.V

Phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước là hai đơn vị có lực lượng đông nhất Đại hội với cùng 10 VĐV. Kém đối thủ chỉ một tấm HCB, đoàn Tuy Phước (4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ) để vuột mất ngôi đầu trong sự tiếc nuối. Tuy vậy, vị trí á quân vẫn là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những địa phương có phong trào võ thuật phát triển hàng đầu của tỉnh.

Trong khi đó, xã Tuy Phước Tây thể hiện sức mạnh khi giành vị trí thứ ba toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Thành tích của ba đơn vị dẫn đầu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của xã Chư Sê cũng để lại ấn tượng tại Đại hội lần này. Đây là đại diện duy nhất của khu vực phía Tây tỉnh tham dự Đại hội TDTT môn boxing năm nay. Dù chỉ góp mặt với 2 VĐV, đơn vị vẫn có 1 võ sĩ xuất sắc giành quyền vào chung kết. Chung cuộc, võ sĩ của Chư Sê giành HCB sau khi để thua đối thủ đến từ phường Bồng Sơn.

Màn đối đầu kịch tính giữa võ sĩ Đỗ Ngọc Anh (găng đỏ, xã Chư Sê) và Lâm Hồng Ánh (phường Bồng Sơn) tại chương trình Đại hội TDTT môn boxing tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Theo HLV Phan Thành Sơn (CLB 1997, xã Chư Sê), CLB mới được thành lập khoảng 5 tháng trước khi tham dự giải. Nhận thấy boxing là môn thể thao phù hợp với thể chất của thanh thiếu niên, người dân địa phương, anh đã theo học HLV Thái Văn Lâm (ở phường Pleiku) - kiện tướng quốc gia môn boxing - để nâng cao chuyên môn, sau đó mở CLB truyền dạy lại cho các học viên.

“Các em ở Chư Sê vốn có nền tảng thể lực khá tốt. Điều còn thiếu là kỹ thuật và cơ hội được cọ xát thường xuyên. Thành tích lần này là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì phong trào, đầu tư tập luyện bài bản hơn trong thời gian tới” - anh Sơn chia sẻ.

Nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân, Ban Tổ chức đã đưa một số trận đấu hấp dẫn ra thi đấu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Không gian thi đấu mở đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ, qua đó góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của môn boxing đến cộng đồng.

Sự kết hợp linh hoạt giữa tốc độ và kỹ thuật ra đòn của các võ sĩ giúp các trận đấu trở nên kịch tính và hấp dẫn. Ảnh: H.V

Theo dõi các trận chung kết, anh Linc Murphy (Australia) chia sẻ: “Tôi mới đến Việt Nam khoảng 2 tuần. Trong lúc đi dạo ở Quy Nhơn, tôi tình cờ bắt gặp giải đấu này và dừng lại theo dõi. Thật hiếm khi thấy một giải đấu võ thuật được tổ chức ngoài trời. Tôi khá bất ngờ trước quy mô và cách thức tổ chức của giải đấu. Ngoài ra, chuyên môn của giải đấu rất tốt, các võ sĩ có kỹ thuật cao và thi đấu đầy cống hiến”.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của các giải đấu, ông Đặng Hiếu Hân - HLV đội tuyển boxing tỉnh, Tổng trọng tài kiêm Trưởng ban giám sát các giải đấu - cho biết: Nhiều VĐV tham gia Đại hội là những người tập luyện boxing thường xuyên và trở về khoác áo địa phương thi đấu. Vì vậy, khoảng cách trình độ giữa các VĐV không quá lớn, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt ở từng hạng cân và từng trận đấu.

“Đối với giải trẻ, việc duy trì tổ chức thường niên sẽ tạo điều kiện để các võ đường, CLB được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Không chỉ vậy, giải đấu còn là cơ sở quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ, từng bước xây dựng lực lượng kế cận cho boxing Gia Lai, hướng tới các đấu trường thành tích cao trong tương lai” - ông Hân nhấn mạnh.