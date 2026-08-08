Sôi nổi Giải bơi thanh thiếu nhi, học sinh hè phường Pleiku năm 2026

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 6 và 7-8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku phối hợp với Đoàn phường tổ chức Giải bơi thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải bơi thanh thiếu nhi, học sinh hè phường Pleiku năm 2026. Ảnh: M.C

Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên là thanh thiếu nhi, học sinh đến từ 15 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài. Các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi (6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-13 tuổi và 14-15 tuổi), thi đấu ở hai nội dung 50 m bơi tự do và 50 m bơi ếch dành cho nam và nữ. Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè, giải đấu còn góp phần lan tỏa phong trào tập luyện bơi lội, nâng cao kỹ năng phòng - chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Tiếng còi xuất phát vang lên, các "kình ngư nhí" lập tức dốc toàn bộ sức lực chinh phục từng đường bơi. Dù trời mưa, các em vẫn nỗ lực thi đấu hết mình. Đông đảo phụ huynh, đoàn viên thanh niên và người dân vẫn nhiệt tình cổ vũ, tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi nổi.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhiều vận động viên đã thể hiện kỹ thuật bơi khá bài bản, thi đấu tự tin và bản lĩnh. Những màn bứt tốc ở chặng nước rút hay các cuộc cạnh tranh sít sao về đích đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Các vận động viên xuất phát ở nội dung 50 m bơi tự do, thi đấu sôi nổi ngay từ những lượt bơi đầu tiên. Ảnh: M.C

Em Hà Tuấn Kiệt (tổ dân phố 6) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia giải bơi lần này. Em đã tập luyện thường xuyên để chuẩn bị cho giải đấu. Giải đấu không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng bơi lội mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi với các bạn ở nhiều tổ dân phố khác, giúp em có một mùa hè vui tươi, bổ ích”.

Là một trong những vận động viên nổi bật của giải, em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi (11 tuổi) giành huy chương vàng nội dung 50 m bơi tự do lứa tuổi 9-11. Bảo Nhi cho biết em làm quen với môn bơi từ năm 4 tuổi và hiện vẫn duy trì tập luyện hằng ngày cùng huấn luyện viên. Tấm huy chương vàng lần này là động lực để em tiếp tục chinh phục những giải đấu lớn hơn trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, giải đấu được chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, công tác chuyên môn đến bảo đảm an toàn cho các vận động viên. Lực lượng trọng tài điều hành các nội dung thi đấu đúng điều lệ; công tác y tế, cứu hộ, an ninh được bố trí đầy đủ nhằm bảo đảm giải diễn ra an toàn, khách quan và hiệu quả.

Dù trời mưa, các kình ngư nhí nỗ lực bứt tốc trên đường đua, cống hiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn. Ảnh: M.C

Theo dõi các phần thi đấu, nhiều phụ huynh bày tỏ sự phấn khởi khi con em có cơ hội tham gia một sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè. Anh Huỳnh Hữu Hưng (tổ dân phố 5, phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi đưa con tham gia giải bơi của phường và nhận thấy chất lượng chuyên môn năm nay được nâng lên rõ rệt. Các cháu được tập luyện bài bản, thi đấu rất tốt và hứa hẹn còn tiến bộ hơn trong thời gian tới.

Gia đình tôi cho con học bơi từ nhỏ, duy trì khoảng 3 buổi mỗi tuần. Ngoài mục đích phòng - chống đuối nước, tôi mong con được rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất và trí tuệ thông qua môn bơi”.

Đông đảo phụ huynh và người dân theo dõi, cổ vũ các vận động viên thi đấu, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho giải bơi. Ảnh: M.C

Mỗi dịp hè, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước luôn hiện hữu khi trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Vì vậy, cùng với việc mở các lớp dạy bơi, việc duy trì những giải đấu như thế này góp phần nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết, thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào học bơi, nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về vai trò của việc học bơi trong phòng - chống đuối nước; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu để phát triển phong trào thể thao địa phương.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 14 bộ huy chương, gồm 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 28 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.