Hơn 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Đề Gi lần thứ I

(GLO)- Sáng 10-5, UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I, năm 2026. Đại hội quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 32 đoàn thuộc các thôn, cơ quan và đơn vị đóng chân trên địa bàn xã.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Khởi tranh từ đầu tháng 2 năm 2026, Đại hội TDTT xã Đề Gi có tất cả 5 môn thi đấu gồm: bóng chuyền, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá và điền kinh. Việc triển khai thi đấu sớm các bộ môn đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đại hội là dịp để địa phương biểu dương lực lượng, đánh giá thực chất chất lượng phong trào TDTT quần chúng.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tiết mục biểu diễn võ thuật của các võ sinh tại lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Thông qua Đại hội, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc nhất để tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu cuối cùng sẽ tiếp tục được diễn ra. Theo dự kiến, Đại hội TDTT xã Đề Gi lần thứ I sẽ chính thức bế mạc vào ngày 17-5.