1.000 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai tham gia chạy bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân

THẢO KHUY
(GLO)- Sáng 7-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày hội chạy bộ ngành Y tế Gia Lai - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) năm 2026.

Chương trình thu hút khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên y tế đến từ các khối: quản lý nhà nước; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; trung tâm y tế; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; cùng các bệnh viện, viện Trung ương, doanh nghiệp và cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn.

Các đại biểu và lực lượng tham gia chạy hưởng ứng trên cung đường dài khoảng 2 km, xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh rồi quay về điểm xuất phát.

Ngày hội góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong ngành Y tế và cộng đồng; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, chủ động phòng bệnh, nhất là các bệnh không lây nhiễm.

Đây cũng là hoạt động cao điểm truyền thông hưởng ứng chủ đề Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) năm 2026 “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

