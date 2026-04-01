Gia Lai đồng loạt triển khai cao điểm Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) năm 2026 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, tổ chức cao điểm các hoạt động từ ngày 4 đến 10-4 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, như tổ chức lễ phát động, mít tinh hưởng ứng; đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng; tư vấn, khám sàng lọc miễn phí; khám, tư vấn dinh dưỡng; phát động các phong trào rèn luyện thể lực như chạy bộ, đi bộ, đạp xe…

Sở Y tế khuyến khích các cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Ảnh: Thảo Khuy

Đáng chú ý, các cơ sở y tế trên địa bàn được khuyến khích đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Mỗi đơn vị phấn đấu tổ chức ít nhất một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa tại cộng đồng.

Cùng với đó, công tác truyền thông được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và tại cơ sở, nhằm lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần cho người dân.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, ngành Y tế tỉnh Gia Lai hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong chăm sóc sức khỏe, từng bước chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.