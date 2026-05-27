Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư nguy cơ biến chứng nặng

THẢO KHUY
(GLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân T.V.P (SN 1970, trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) mắc ung thư đại tràng sigma giai đoạn muộn với khối u kích thước lớn, xâm lấn nhiều cơ quan, nguy cơ biến chứng nặng.

Bệnh nhân nhập viện ngày 28-4 trong tình trạng đau bụng quanh rốn, đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u lớn chiếm gần toàn bộ vùng hạ vị, nghi xâm lấn nhiều cơ quan quan trọng. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đang điều trị; từng được các bệnh viện tuyến trung ương chẩn đoán ung thư đại tràng sigma xâm lấn niệu quản, bàng quang.

BS CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp thăm khám cho bệnh nhân trong lần tái khám. Ảnh: Thảo Khuy

Kết quả chụp CT-scan bụng cho thấy khối u đại tràng sigma kích thước khoảng 100x115x88 mm, hoại tử trung tâm, giai đoạn T4. Khối u xâm lấn niệu quản phải đoạn chậu gây ứ nước độ I, dính quai ruột non và xâm lấn bàng quang; đồng thời xuất hiện hạch cạnh động mạch chậu chung trái, nghi tổn thương gan phải, chưa loại trừ di căn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc nghi do khối u đại tràng sigma hoại tử vỡ trên nền lao phổi đang điều trị. Đây là ca bệnh phức tạp do khối u kích thước lớn, giai đoạn muộn, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và biến chứng hậu phẫu cao.

Ê-kíp phẫu thuật do BS CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và BS CKI Nguyễn Xuân Tùng Minh phụ trách đã tiến hành bóc toàn bộ khối u đại tràng sigma kèm một phần bàng quang bị xâm lấn; đồng thời bảo tồn niệu quản và bóc tách an toàn khối u khỏi động mạch chậu cùng đám rối tĩnh mạch trước xương cùng.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng kinh nghiệm xử trí các ca ung thư tiêu hóa giai đoạn tiến triển.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ tiến triển tốt và đã được xuất viện. Qua tái khám, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, tiếp tục được theo dõi theo phác đồ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, đại tiện bất thường; đồng thời nên tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ sau tuổi 45 để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

