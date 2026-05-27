Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư nguy cơ biến chứng nặng

(GLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân T.V.P (SN 1970, trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) mắc ung thư đại tràng sigma giai đoạn muộn với khối u kích thước lớn, xâm lấn nhiều cơ quan, nguy cơ biến chứng nặng.

Bệnh nhân nhập viện ngày 28-4 trong tình trạng đau bụng quanh rốn, đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u lớn chiếm gần toàn bộ vùng hạ vị, nghi xâm lấn nhiều cơ quan quan trọng. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đang điều trị; từng được các bệnh viện tuyến trung ương chẩn đoán ung thư đại tràng sigma xâm lấn niệu quản, bàng quang.

BS CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp thăm khám cho bệnh nhân trong lần tái khám. Ảnh: Thảo Khuy

Kết quả chụp CT-scan bụng cho thấy khối u đại tràng sigma kích thước khoảng 100x115x88 mm, hoại tử trung tâm, giai đoạn T4. Khối u xâm lấn niệu quản phải đoạn chậu gây ứ nước độ I, dính quai ruột non và xâm lấn bàng quang; đồng thời xuất hiện hạch cạnh động mạch chậu chung trái, nghi tổn thương gan phải, chưa loại trừ di căn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc nghi do khối u đại tràng sigma hoại tử vỡ trên nền lao phổi đang điều trị. Đây là ca bệnh phức tạp do khối u kích thước lớn, giai đoạn muộn, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và biến chứng hậu phẫu cao.

Ê-kíp phẫu thuật do BS CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và BS CKI Nguyễn Xuân Tùng Minh phụ trách đã tiến hành bóc toàn bộ khối u đại tràng sigma kèm một phần bàng quang bị xâm lấn; đồng thời bảo tồn niệu quản và bóc tách an toàn khối u khỏi động mạch chậu cùng đám rối tĩnh mạch trước xương cùng.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng kinh nghiệm xử trí các ca ung thư tiêu hóa giai đoạn tiến triển.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ tiến triển tốt và đã được xuất viện. Qua tái khám, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, tiếp tục được theo dõi theo phác đồ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, đại tiện bất thường; đồng thời nên tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ sau tuổi 45 để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.