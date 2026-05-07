Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bộ Y tế họp trực tuyến về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và 27 tỉnh, thành phố về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

3261142177093530322-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự họp trực tuyến về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cho biết đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm y tế tại 27 tỉnh, thành phố nhằm củng cố năng lực y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo định hướng của ngành Y tế, việc đầu tư tập trung vào xây mới, cải tạo cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện mô hình hoạt động của trạm y tế xã, phường.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng phản ánh về những khó khăn trong quá trình triển khai liên quan đến định mức nhân lực, vị trí việc làm, tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng và danh mục trang thiết bị cho trạm y tế xã.

Nhiều Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về thiết kế mẫu trạm y tế, định mức thiết bị và cơ chế hoạt động để địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ.

3261142177093530322.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Đối với Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường và hơn 200 điểm trạm, phục vụ quy mô dân số khoảng 3,5 triệu dân. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 7 trạm y tế thuộc các xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O và Ia Chia.

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - đề xuất Bộ Y tế đầu tư 7 trạm y tế xã biên giới. Trong đó, xây mới hoàn toàn Trạm Y tế xã Ia Nan và Trạm Y tế xã Ia Púch; 5 trạm còn lại đầu tư xây dựng bổ sung khối dược và cận lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân khu vực biên giới.

Theo chủ trương mới, hệ thống trạm y tế xã sẽ từng bước được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã; qua đó nâng cao tính chủ động trong hoạt động y tế cơ sở và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

null