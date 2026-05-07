Bộ Y tế họp trực tuyến về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới

(GLO)- Sáng 7-5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và 27 tỉnh, thành phố về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự họp trực tuyến về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cho biết đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm y tế tại 27 tỉnh, thành phố nhằm củng cố năng lực y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo định hướng của ngành Y tế, việc đầu tư tập trung vào xây mới, cải tạo cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện mô hình hoạt động của trạm y tế xã, phường.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng phản ánh về những khó khăn trong quá trình triển khai liên quan đến định mức nhân lực, vị trí việc làm, tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng và danh mục trang thiết bị cho trạm y tế xã.

Nhiều Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về thiết kế mẫu trạm y tế, định mức thiết bị và cơ chế hoạt động để địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Đối với Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường và hơn 200 điểm trạm, phục vụ quy mô dân số khoảng 3,5 triệu dân. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 7 trạm y tế thuộc các xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O và Ia Chia.

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - đề xuất Bộ Y tế đầu tư 7 trạm y tế xã biên giới. Trong đó, xây mới hoàn toàn Trạm Y tế xã Ia Nan và Trạm Y tế xã Ia Púch; 5 trạm còn lại đầu tư xây dựng bổ sung khối dược và cận lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân khu vực biên giới.

Theo chủ trương mới, hệ thống trạm y tế xã sẽ từng bước được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã; qua đó nâng cao tính chủ động trong hoạt động y tế cơ sở và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.