Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra vận hành trung tâm y tế, trạm y tế ở 2 xã Đức Cơ và Ia Dơk

NGÔ THANH
(GLO)- Sáng 6-5, Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra việc vận hành của trung tâm y tế, trạm y tế ở 2 xã Đức Cơ và Ia Dơk.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND, Trung tâm Y tế Đức Cơ và trạm y tế các xã Đức Cơ, Ia Dơk về thực trạng hoạt động sau khi thực hiện chủ trương chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, trạm y tế các xã Đức Cơ, Ia Dơk cơ bản duy trì hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu và y tế dự phòng. Trong quá trình vận hành, tại các cơ sở đang bộc lộ nhiều khó khăn; trong đó nổi lên là tình trạng thiếu đầu mối chỉ đạo chuyên môn thống nhất, thiếu nhân lực, cơ chế tài chính chưa rõ, thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị...

Tại Trung tâm Y tế Đức Cơ, nhân lực hiện có 96/141 biên chế. Nhiều thiết bị xuống cấp, thiếu đồng bộ, làm hạn chế khả năng triển khai kỹ thuật chuyên môn, công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 47%, tỷ lệ chuyển tuyến còn cao. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị cũng đã kiến nghị một số giải pháp cụ thể.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, y tế cơ sở có vai trò rất quan trọng, là tuyến đầu trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh hoạt động, tuyệt đối tránh tư tưởng làm việc đối phó; đồng thời bám sát lộ trình đến năm 2030 mà tỉnh đã ban hành để nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, hiện nay, y tế tuyến cơ sở cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ cho phụ nữ; tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh y tế học đường; phát huy vai trò mạng lưới y tế thôn, bản, nhất là mô hình “cô đỡ thôn bản”. Đồng thời, quan tâm hơn đến các nhóm yếu thế, người dân ở vùng khó khăn, bảo đảm quyền được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế Đức Cơ. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng giao các nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương và ngành Y tế của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế tuyến cơ sở.

Trong đó, đối với các trạm y tế xã, cần nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt sơ cấp cứu ban đầu và điều trị các bệnh thông thường. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và ngành Y tế cần quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng hệ thống y tế cơ sở đủ năng lực chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhất là ở vùng biên giới.

