366 thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế Gia Lai

THẢO KHUY
(GLO)- Chiều 17-5, tại Trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc và thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025 đối với vị trí bác sĩ, dược sĩ.

Các thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025 tại Trường Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Theo đó, lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế diễn ra lúc 12 giờ 45 phút. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết tự luận; thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề.

Tham gia kỳ thi vòng 2 có 366 thí sinh đủ điều kiện dự thi, được bố trí tại 16 phòng thi. Trong đó, có 171 thí sinh dự tuyển vị trí bác sĩ và 195 thí sinh dự tuyển vị trí dược sĩ.

Các thí sinh làm thủ tục để vào phòng thi. Ảnh: Thảo Khuy

Kỳ tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn cho ngành Y tế tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

