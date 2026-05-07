Ra quân ngăn chặn, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

NHÃ UYÊN (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 38/CĐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Thời gian thực hiện trên toàn quốc từ ngày 7 đến 30-5.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngăn chặn các website lậu vi phạm bản quyền. Ảnh: TTO

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1860/VPCP-KTTH ngày 1-5-2026; kịp thời cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định để phối hợp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Sau ngày 30-5-2026, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước; bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền SHTT trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực, chủ động tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập ngay tổ công tác liên ngành tại địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm tổ trưởng; quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật và tại công điện này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

