Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Những ngày gần đây, người dân tại khu vực Cồn Chim (đầm Thị Nại) và một số địa phương trong tỉnh như: Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện bất ngờ bắt gặp những đàn chim lạ với bộ lông trắng, cánh đen bóng, mỏ dài đặc biệt không khép kín hoàn toàn. Đó là loài cò ốc (còn gọi là cò nhạn, tên khoa học là Anastomus oscitans).

Cò ốc cùng nhiều loài chim hoang dã về tìm khu rừng ngập mặn Cồn Chim - đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) trú ngụ. Ảnh: Công Lê

Cò ốc là loài chim di cư theo mùa, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ.

Chim trưởng thành cao từ 50-90 cm, sải cánh hơn 1 m, nặng trung bình 1-1,5 kg. Chiếc mỏ xám dài với khe hở đặc trưng là "công cụ" giúp chúng chuyên bắt ốc, cua, ếch nhái. Đây cũng là lý do người dân quen gọi là cò ốc.

Trước sự xuất hiện bất thường của đàn chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Theo đó, mọi hành vi săn bắt, bẫy nhử, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ cò ốc đều bị nghiêm cấm theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn chim hoang dã, di cư.

Lực lượng kiểm lâm và công an được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời thu hồi dụng cụ săn bắt trái phép và xóa bỏ các điểm mua bán chim tự phát.

Đáng chú ý, dù cò ốc hiện được IUCN xếp ở mức ít nguy cấp (Least Concern), song loài này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đất ngập nước. Việc phá hủy sinh cảnh hoặc xua đuổi đàn chim đều có thể gây tác động tiêu cực lâu dài đến đa dạng sinh học địa phương.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân không tiếp cận quá gần, không gây xáo trộn khu vực chim dừng chân; đồng thời, chủ động tố giác các hành vi săn bắt, xâm hại động vật hoang dã đến cơ quan có thẩm quyền.

Sự xuất hiện của đàn cò ốc tại Gia Lai được xem là tín hiệu tích cực về sức khỏe của các hệ sinh thái đất ngập nước trong tỉnh, điều mà không phải địa phương nào cũng còn giữ được.