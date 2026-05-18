Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Những ngày gần đây, người dân tại khu vực Cồn Chim (đầm Thị Nại) và một số địa phương trong tỉnh như: Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện bất ngờ bắt gặp những đàn chim lạ với bộ lông trắng, cánh đen bóng, mỏ dài đặc biệt không khép kín hoàn toàn. Đó là loài cò ốc (còn gọi là cò nhạn, tên khoa học là Anastomus oscitans).

co-oc-ve-dam.jpg
Cò ốc cùng nhiều loài chim hoang dã về tìm khu rừng ngập mặn Cồn Chim - đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) trú ngụ. Ảnh: Công Lê

Cò ốc là loài chim di cư theo mùa, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ.

Chim trưởng thành cao từ 50-90 cm, sải cánh hơn 1 m, nặng trung bình 1-1,5 kg. Chiếc mỏ xám dài với khe hở đặc trưng là "công cụ" giúp chúng chuyên bắt ốc, cua, ếch nhái. Đây cũng là lý do người dân quen gọi là cò ốc.

Trước sự xuất hiện bất thường của đàn chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Theo đó, mọi hành vi săn bắt, bẫy nhử, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ cò ốc đều bị nghiêm cấm theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn chim hoang dã, di cư.

Lực lượng kiểm lâm và công an được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời thu hồi dụng cụ săn bắt trái phép và xóa bỏ các điểm mua bán chim tự phát.

Đáng chú ý, dù cò ốc hiện được IUCN xếp ở mức ít nguy cấp (Least Concern), song loài này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đất ngập nước. Việc phá hủy sinh cảnh hoặc xua đuổi đàn chim đều có thể gây tác động tiêu cực lâu dài đến đa dạng sinh học địa phương.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân không tiếp cận quá gần, không gây xáo trộn khu vực chim dừng chân; đồng thời, chủ động tố giác các hành vi săn bắt, xâm hại động vật hoang dã đến cơ quan có thẩm quyền.

Sự xuất hiện của đàn cò ốc tại Gia Lai được xem là tín hiệu tích cực về sức khỏe của các hệ sinh thái đất ngập nước trong tỉnh, điều mà không phải địa phương nào cũng còn giữ được.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.