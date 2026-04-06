Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I dự kiến diễn ra vào 25 và 26-4

(GLO)- Chiều 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp để nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: Bình Dương

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (25 và 26-4) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku. Đây là sự kiện chào mừng 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đây không chỉ là hoạt động chính trị có ý nghĩa, mà còn là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.﻿ Ảnh: Bình Dương

Theo kế hoạch, điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật và đêm giao lưu văn hóa các dân tộc diễn ra vào tối 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; quy tụ đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nghệ sĩ.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động phong phú như: không gian trình diễn văn hóa dân gian tái hiện đời sống, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống; trải nghiệm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP; hội thi làm bánh dân gian; đánh cờ người.

Các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh sẽ tham gia trình diễn cồng chiêng, nghề truyền thống và các loại hình văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng phố núi.

Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về việc tổ chức không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, kinh phí hoạt động, phương án tổ chức, công tác hậu cần...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, hoàn thiện phương án bố trí không gian phù hợp để các địa phương tham gia sự kiện, bảo đảm khoa học, hiệu quả và phát huy giá trị văn hóa.

Đối với chương trình nghệ thuật cần tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; đồng thời nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát sóng trên kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ; chú trọng xây dựng nội dung đặc sắc, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.